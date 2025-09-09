Таксисты и курьеры заплатили 6,3 млрд налогов за год

Қазақ тіліне аудару

С сентября 2024 года в Казахстане действует новый механизм регулирования платформенной занятости. Проект направлен на легализацию доходов и обеспечение социальной защиты граждан, работающих через интернет-сервисы. Изменения были внесены в Налоговый и Социальный кодексы по поручению Главы государства, впервые закрепив статус операторов интернет-платформ как налоговых агентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на urbanexpert.kz.

Фото: кадр YouTube

Новые обязанности интернет-платформ

Согласно новым правилам, именно платформы обязаны удерживать и перечислять налоги и социальные платежи за своих партнеров — индивидуальных предпринимателей (ИП), работающих через мобильные приложения по специальному налоговому режиму (СНР).

С 1 января 2026 года эта норма будет распространяться и на самозанятых , применяющих СНР для самостоятельной деятельности.

Цель изменений — повысить прозрачность доходов и гарантировать социальную защиту работников платформенной экономики.

Подключение сервисов и статистика

По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, на данный момент подключено всего 6 крупных платформ из запланированных 30:

Яндекс Такси

InDrive

Top.kz

Яндекс Еда

Яндекс Доставка

Q Work

Итоги первого года проекта:

В статус ИП вовлечено 108 тысяч человек

Сумма перечислений в госбюджет составила 6,3 млрд тенге

Комментарий руководителя Yandex GO

Азизбек Тулаганов, руководитель проекта платформенной занятости компании Yandex GO, отметил в интервью телеканалу 24KZ:

«На сегодняшний день у нас уже более 101 тысячи водителей сотрудничают с сервисом в качестве индивидуальных предпринимателей. Мы объясняем, что взносы — это не налоги, а средства, которые идут самим работникам: на пенсию и медицинское страхование. Это повышает доверие к государственным институтам и социальным выплатам. На сегодняшний день, без учета августа, в государство уже перечислено более 6,28 млрд тенге».

Фактически, Яндекс перечислил почти всю сумму из общего бюджета — 6,28 из 6,3 млрд тенге.

Остальные платформы и их участие

Сравнение с другими сервисами показывает значительное отставание:

InDrive, Top.kz и Q Work : совместно зарегистрировано около 7 тысяч исполнителей , за которых в бюджет перечислено всего 20 млн тенге (примерно 2 857 тенге на человека за год).

Крупные игроки, такие как Wolt, Choco и Glovo, до сих пор не начали выполнять требования налогового и социального законодательства, введенные в прошлом году.

Выводы

Первый год проекта платформенной занятости в Казахстане показал: