Температура воды в Каспийском море
09.09.2025, 16:48

Таксисты и курьеры заплатили 6,3 млрд налогов за год

Новости Казахстана 0 384

С сентября 2024 года в Казахстане действует новый механизм регулирования платформенной занятости. Проект направлен на легализацию доходов и обеспечение социальной защиты граждан, работающих через интернет-сервисы. Изменения были внесены в Налоговый и Социальный кодексы по поручению Главы государства, впервые закрепив статус операторов интернет-платформ как налоговых агентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на urbanexpert.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новые обязанности интернет-платформ

Согласно новым правилам, именно платформы обязаны удерживать и перечислять налоги и социальные платежи за своих партнеров — индивидуальных предпринимателей (ИП), работающих через мобильные приложения по специальному налоговому режиму (СНР).

  • С 1 января 2026 года эта норма будет распространяться и на самозанятых, применяющих СНР для самостоятельной деятельности.

  • Цель изменений — повысить прозрачность доходов и гарантировать социальную защиту работников платформенной экономики.

Подключение сервисов и статистика

По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, на данный момент подключено всего 6 крупных платформ из запланированных 30:

  • Яндекс Такси

  • InDrive

  • Top.kz

  • Яндекс Еда

  • Яндекс Доставка

  • Q Work

Итоги первого года проекта:

  • В статус ИП вовлечено 108 тысяч человек

  • Сумма перечислений в госбюджет составила 6,3 млрд тенге

Комментарий руководителя Yandex GO

Азизбек Тулаганов, руководитель проекта платформенной занятости компании Yandex GO, отметил в интервью телеканалу 24KZ:

«На сегодняшний день у нас уже более 101 тысячи водителей сотрудничают с сервисом в качестве индивидуальных предпринимателей. Мы объясняем, что взносы — это не налоги, а средства, которые идут самим работникам: на пенсию и медицинское страхование. Это повышает доверие к государственным институтам и социальным выплатам. На сегодняшний день, без учета августа, в государство уже перечислено более 6,28 млрд тенге».

Фактически, Яндекс перечислил почти всю сумму из общего бюджета — 6,28 из 6,3 млрд тенге.

Остальные платформы и их участие

Сравнение с другими сервисами показывает значительное отставание:

  • InDrive, Top.kz и Q Work: совместно зарегистрировано около 7 тысяч исполнителей, за которых в бюджет перечислено всего 20 млн тенге (примерно 2 857 тенге на человека за год).

  • Крупные игроки, такие как Wolt, Choco и Glovo, до сих пор не начали выполнять требования налогового и социального законодательства, введенные в прошлом году.

Выводы

Первый год проекта платформенной занятости в Казахстане показал:

  1. Эффективность крупных сервисов: Яндекс активно внедряет новые правила и обеспечивает социальную защиту своих сотрудников.

  2. Неравномерность исполнения: большинство других платформ пока не подключились к системе, что сдерживает рост легализованной платформенной экономики.

  3. Перспективы развития: с расширением регулирования на самозанятых и подключением новых сервисов, ожидается увеличение количества официально зарегистрированных работников и поступлений в госбюджет.




