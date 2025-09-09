Таксисты и курьеры заплатили 6,3 млрд налогов за год

С сентября 2024 года в Казахстане действует новый механизм регулирования платформенной занятости. Проект направлен на легализацию доходов и обеспечение социальной защиты граждан, работающих через интернет-сервисы. Изменения были внесены в Налоговый и Социальный кодексы по поручению Главы государства, впервые закрепив статус операторов интернет-платформ как налоговых агентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на urbanexpert.kz.
Согласно новым правилам, именно платформы обязаны удерживать и перечислять налоги и социальные платежи за своих партнеров — индивидуальных предпринимателей (ИП), работающих через мобильные приложения по специальному налоговому режиму (СНР).
С 1 января 2026 года эта норма будет распространяться и на самозанятых, применяющих СНР для самостоятельной деятельности.
Цель изменений — повысить прозрачность доходов и гарантировать социальную защиту работников платформенной экономики.
По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, на данный момент подключено всего 6 крупных платформ из запланированных 30:
Яндекс Такси
InDrive
Top.kz
Яндекс Еда
Яндекс Доставка
Q Work
Итоги первого года проекта:
В статус ИП вовлечено 108 тысяч человек
Сумма перечислений в госбюджет составила 6,3 млрд тенге
Азизбек Тулаганов, руководитель проекта платформенной занятости компании Yandex GO, отметил в интервью телеканалу 24KZ:
«На сегодняшний день у нас уже более 101 тысячи водителей сотрудничают с сервисом в качестве индивидуальных предпринимателей. Мы объясняем, что взносы — это не налоги, а средства, которые идут самим работникам: на пенсию и медицинское страхование. Это повышает доверие к государственным институтам и социальным выплатам. На сегодняшний день, без учета августа, в государство уже перечислено более 6,28 млрд тенге».
Фактически, Яндекс перечислил почти всю сумму из общего бюджета — 6,28 из 6,3 млрд тенге.
Сравнение с другими сервисами показывает значительное отставание:
InDrive, Top.kz и Q Work: совместно зарегистрировано около 7 тысяч исполнителей, за которых в бюджет перечислено всего 20 млн тенге (примерно 2 857 тенге на человека за год).
Крупные игроки, такие как Wolt, Choco и Glovo, до сих пор не начали выполнять требования налогового и социального законодательства, введенные в прошлом году.
Первый год проекта платформенной занятости в Казахстане показал:
Эффективность крупных сервисов: Яндекс активно внедряет новые правила и обеспечивает социальную защиту своих сотрудников.
Неравномерность исполнения: большинство других платформ пока не подключились к системе, что сдерживает рост легализованной платформенной экономики.
Перспективы развития: с расширением регулирования на самозанятых и подключением новых сервисов, ожидается увеличение количества официально зарегистрированных работников и поступлений в госбюджет.
