Кредиты спишут тысячам казахстанцев — АФМ назвало рекордные суммы

Қазақ тіліне аудару

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) активно работает над списанием долгов и возвратом незаконно изъятых средств гражданам Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Pinterest

Масштабная помощь заемщикам

По данным АФМ, более 300 тысяч казахстанцев вскоре смогут списать долги или вернуть свои деньги. Об этом на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым сообщил глава агентства Жанат Элиманов.

На данный момент расследуется 23 уголовных дела о незаконных микрозаймах на общую сумму 71 млрд тенге.

“В сумме с другими выявленными нарушениями, изъятыми и замороженными активами цифра достигла рекордных 480,3 млрд тенге”, — отметил Элиманов.

Борьба с финансовыми пирамидами и мошенниками

За 2024–2025 годы АФМ провело активные действия против мошенников:

Ликвидировано 45 финансовых пирамид , в которых пострадали более 112 тысяч человек .

Заблокировано 31,5 тысячи сайтов мошенников и онлайн-казино.

Завершено 720 уголовных дел .

Ликвидировано 15 организованных преступных группировок, включая 3 транснациональные.

Контроль за расходами и субсидиями

Агентство также выявило и предотвратило неэффективные расходы по 63 инфраструктурным проектам на сумму 164 млрд тенге.

Кроме того, были пресечены нарушения в сельхозсубсидиях на 11 млрд тенге.

Борьба с крупными мошенническими схемами

АФМ выявила и пресекла следующие незаконные действия:

Фиктивное изъятие 200 млрд тенге из ЕНПФ через подставные стоматологические услуги.

Незаконный вывоз нефтепродуктов на сумму 17,1 млрд тенге.

Изъятие вейпов на 12 млрд тенге .

Закрытие подпольных цехов по производству алкоголя и табачных изделий.

Контроль за криптовалютой и Darknet

В рамках борьбы с финансовыми преступлениями АФМ: