Кредиты спишут тысячам казахстанцев — АФМ назвало рекордные суммы

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) активно работает над списанием долгов и возвратом незаконно изъятых средств гражданам Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
По данным АФМ, более 300 тысяч казахстанцев вскоре смогут списать долги или вернуть свои деньги. Об этом на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым сообщил глава агентства Жанат Элиманов.
На данный момент расследуется 23 уголовных дела о незаконных микрозаймах на общую сумму 71 млрд тенге.
“В сумме с другими выявленными нарушениями, изъятыми и замороженными активами цифра достигла рекордных 480,3 млрд тенге”, — отметил Элиманов.
За 2024–2025 годы АФМ провело активные действия против мошенников:
Ликвидировано 45 финансовых пирамид, в которых пострадали более 112 тысяч человек.
Заблокировано 31,5 тысячи сайтов мошенников и онлайн-казино.
Завершено 720 уголовных дел.
Ликвидировано 15 организованных преступных группировок, включая 3 транснациональные.
Агентство также выявило и предотвратило неэффективные расходы по 63 инфраструктурным проектам на сумму 164 млрд тенге.
Кроме того, были пресечены нарушения в сельхозсубсидиях на 11 млрд тенге.
АФМ выявила и пресекла следующие незаконные действия:
Фиктивное изъятие 200 млрд тенге из ЕНПФ через подставные стоматологические услуги.
Незаконный вывоз нефтепродуктов на сумму 17,1 млрд тенге.
Изъятие вейпов на 12 млрд тенге.
Закрытие подпольных цехов по производству алкоголя и табачных изделий.
В рамках борьбы с финансовыми преступлениями АФМ:
Закрыла крупнейший в СНГ криптосервис, связанный с 20 площадками Darknet и более чем 200 наркошопами.
Заморозила криптовалютные активы на $9,7 млн (около 5,2 млрд тенге).
