09.09.2025, 17:30

Кредиты спишут тысячам казахстанцев — АФМ назвало рекордные суммы

Новости Казахстана

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) активно работает над списанием долгов и возвратом незаконно изъятых средств гражданам Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Масштабная помощь заемщикам

По данным АФМ, более 300 тысяч казахстанцев вскоре смогут списать долги или вернуть свои деньги. Об этом на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым сообщил глава агентства Жанат Элиманов.

На данный момент расследуется 23 уголовных дела о незаконных микрозаймах на общую сумму 71 млрд тенге.

“В сумме с другими выявленными нарушениями, изъятыми и замороженными активами цифра достигла рекордных 480,3 млрд тенге”, — отметил Элиманов.

Борьба с финансовыми пирамидами и мошенниками

За 2024–2025 годы АФМ провело активные действия против мошенников:

  • Ликвидировано 45 финансовых пирамид, в которых пострадали более 112 тысяч человек.

  • Заблокировано 31,5 тысячи сайтов мошенников и онлайн-казино.

  • Завершено 720 уголовных дел.

  • Ликвидировано 15 организованных преступных группировок, включая 3 транснациональные.

Контроль за расходами и субсидиями

Агентство также выявило и предотвратило неэффективные расходы по 63 инфраструктурным проектам на сумму 164 млрд тенге.

Кроме того, были пресечены нарушения в сельхозсубсидиях на 11 млрд тенге.

Борьба с крупными мошенническими схемами

АФМ выявила и пресекла следующие незаконные действия:

  • Фиктивное изъятие 200 млрд тенге из ЕНПФ через подставные стоматологические услуги.

  • Незаконный вывоз нефтепродуктов на сумму 17,1 млрд тенге.

  • Изъятие вейпов на 12 млрд тенге.

  • Закрытие подпольных цехов по производству алкоголя и табачных изделий.

Контроль за криптовалютой и Darknet

В рамках борьбы с финансовыми преступлениями АФМ:

  • Закрыла крупнейший в СНГ криптосервис, связанный с 20 площадками Darknet и более чем 200 наркошопами.

  • Заморозила криптовалютные активы на $9,7 млн (около 5,2 млрд тенге).

