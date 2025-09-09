18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.09.2025, 18:49

Любой госномер на заказ: новые правила для водителей Казахстана

Новости Казахстана

Предприятия, выпускающие автомобильные номерные знаки, уже готовятся к ожидаемому наплыву заказов от автолюбителей. С введением новых норм Налогового кодекса процедура получения индивидуального номера станет проще, но потребует дополнительных расходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Сергей Моисеев
Фото: Сергей Моисеев

Нововведение в Налоговом кодексе

В июле 2025 года был подписан новый Налоговый кодекс, а большинство его положений вступят в силу с 1 января 2026 года. Одним из ключевых изменений стало установление госпошлины за изготовление любых индивидуальных номеров на автомобили — кроме VIP-комбинаций.

Это означает, что каждый автовладелец сможет выбрать понравившийся номер, но за услугу придётся заплатить.

Стоимость индивидуального номера

Согласно статье 667 Налогового кодекса, госпошлина за комбинацию номера на выбор составит 10 МРП.
С учётом того, что в 2026 году 1 МРП будет равен 4325 тенге, стоимость изготовления индивидуального номера составит 43 250 тенге.

Таким образом, владельцы авто смогут получить желаемый номер, но за дополнительную плату.

Когда начнется изготовление

В РГП ИПЦ, отвечающем за производство номерных знаков, сообщили редакции Kolesa.kz, что предприятие уже технически готово к запуску проекта.
На заводах устанавливается дополнительное оборудование, а процессы отлаживаются для обеспечения бесперебойной работы.

Приём заявок и изготовление номеров начнётся сразу после новогодних праздников — с 5 января 2026 года. Предполагается, что задержек с запуском не будет.

Как оформить заказ и сроки ожидания

На первых порах подать заявку на изготовление индивидуального номера можно будет в спецЦОНе при регистрации автомобиля. В будущем услуга станет доступна онлайн — над этим активно работает АО НИТ.

Предварительные сроки изготовления:

  • Астана и Алматы — до 5 рабочих дней.

  • Областные центры и Шымкент — до 15 рабочих дней.

При этом МВД планирует внести изменения в приказ о выпуске техпаспортов и номерных знаков, поэтому сроки могут быть скорректированы.

