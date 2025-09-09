Любой госномер на заказ: новые правила для водителей Казахстана

Предприятия, выпускающие автомобильные номерные знаки, уже готовятся к ожидаемому наплыву заказов от автолюбителей. С введением новых норм Налогового кодекса процедура получения индивидуального номера станет проще, но потребует дополнительных расходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
В июле 2025 года был подписан новый Налоговый кодекс, а большинство его положений вступят в силу с 1 января 2026 года. Одним из ключевых изменений стало установление госпошлины за изготовление любых индивидуальных номеров на автомобили — кроме VIP-комбинаций.
Это означает, что каждый автовладелец сможет выбрать понравившийся номер, но за услугу придётся заплатить.
Согласно статье 667 Налогового кодекса, госпошлина за комбинацию номера на выбор составит 10 МРП.
С учётом того, что в 2026 году 1 МРП будет равен 4325 тенге, стоимость изготовления индивидуального номера составит 43 250 тенге.
Таким образом, владельцы авто смогут получить желаемый номер, но за дополнительную плату.
В РГП ИПЦ, отвечающем за производство номерных знаков, сообщили редакции Kolesa.kz, что предприятие уже технически готово к запуску проекта.
На заводах устанавливается дополнительное оборудование, а процессы отлаживаются для обеспечения бесперебойной работы.
Приём заявок и изготовление номеров начнётся сразу после новогодних праздников — с 5 января 2026 года. Предполагается, что задержек с запуском не будет.
На первых порах подать заявку на изготовление индивидуального номера можно будет в спецЦОНе при регистрации автомобиля. В будущем услуга станет доступна онлайн — над этим активно работает АО НИТ.
Предварительные сроки изготовления:
Астана и Алматы — до 5 рабочих дней.
Областные центры и Шымкент — до 15 рабочих дней.
При этом МВД планирует внести изменения в приказ о выпуске техпаспортов и номерных знаков, поэтому сроки могут быть скорректированы.
