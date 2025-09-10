Россияне в Казахстане смогут оформлять электронные подписи без поездки в РФ

Қазақ тіліне аудару

В Астане открылся первый в Казахстане центр по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) для граждан России. Казахстан стал одной из четырёх стран, где реализуется этот проект поддержки россиян за рубежом, сообщает Lada.kz со ссылкой на российское посольство .

© Photo : Сайт посольства РФ в Казахстане

Центр поддержки российских граждан за рубежом

Центр упрощает дистанционное ведение документооборота, позволяет открывать счета в российских банках, получать доступ к сервисам Госуслуг, оформлять сделки с недвижимостью в России и решать множество других задач без необходимости личного присутствия в стране.

Проект реализуется в партнерстве с Россотрудничеством. Помимо Казахстана, центры будут открыты в Армении, Кыргызстане и Узбекистане.

Законодательная основа проекта

Выдачу квалифицированной электронной подписи за пределами России осуществляет Учебный центр «Основание» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О проведении эксперимента по реализации возможности получения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей гражданами РФ за пределами страны».

Благодаря поддержке государства россиянам, проживающим за границей, стало проще решать официальные вопросы законно и оперативно.

Адрес и порядок получения КЭП в Казахстане

Получить электронную подпись можно по адресу:

Астана, ул. Кенесары, д. 39, «Русский дом в Астане».

Для оформления требуется предварительная запись на сайте центра.

Необходимые документы для подачи заявки:

Паспорт гражданина РФ

ИНН

СНИЛС

Для процедуры идентификации необходимо предоставить один из документов, подтверждающих личность: