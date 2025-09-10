18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.09.2025, 06:42

Деньги по номеру телефона и единый QR: как теперь переводить деньги в Казахстане

Новости Казахстана 0 2 101

В 2025 году система платежей и денежных переводов в Казахстане претерпела значительные изменения. Специалисты Fingramota.kz рассказали о нововведениях, которые влияют на то, как граждане совершают платежи, переводят деньги и защищают себя от мошенничества, сообщает Lada.kz. 

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Новые возможности межбанковских переводов

Переводы по номеру телефона

С 2025 года переводы между банками стали проще: теперь не обязательно указывать IBAN, достаточно номера мобильного телефона получателя — даже если он обслуживается другим банком.

  • Сервис внедряется поэтапно: первые пять банков подключились в июне, остальные банки будут подключаться к концу года.

  • Перед отправкой денег проверяйте, доступна ли функция для выбранного получателя и банка.

Единый стандарт QR для платежей

Введён единый стандарт QR-кодов, который позволяет оплачивать товары и услуги через разные банки без проблем совместимости.

  • Инфраструктура готова к межбанковским QR-платежам; банки постепенно подключают свои приложения.

  • Ожидается, что к концу года сервис будет доступен всем пользователям.

Совет: Перед подтверждением платежа всегда проверяйте имя получателя и реквизиты на терминале или экране приложения.

Усиление безопасности онлайн-платежей

Биометрия и двухфакторная аутентификация

Банки усилили идентификацию клиентов для дистанционных услуг:

  • Введена обязательная биометрическая проверка и двухфакторная аутентификация.

  • Часть мер вступила в силу в июле-августе 2025 года.

Важно: Проходите биометрию только через официальные приложения и отделения, не передавайте свои фото и видео третьим лицам.

Новые правила онлайн-микрокредитов

Для дистанционного получения кредитов введены новые требования:

  • Более тщательная проверка личности.

  • Хранение видеозаписей сессий.

  • Дополнительные меры при подозрении на утечку данных.

  • Некоторые нормы начали действовать с 31 августа, другие — с 30 сентября 2025 года.

Антифрод-центр и оперативные блокировки

Национальный банк утвердил правила работы Центра обмена данными о мошеннических транзакциях:

  • Позволяет банкам быстро обмениваться сигналами о подозрительных операциях.

  • Оперативное ограничение транзакций помогает предотвращать мошенничество.

  • Частично новые правила вводятся уже сейчас, полностью — с 2026 года.

Контроль мобильных переводов

Комитет государственных доходов (КГД) внедрил критерии мониторинга мобильных переводов, которые могут вызвать внимание проверяющих органов:

  • Переводы от более чем 100 физических лиц в месяц.

  • На протяжении трёх месяцев подряд.

  • Общая сумма переводов более 1 млн тенге.

Важно:

  • Разовые переводы от родственников или коллег на праздники не вызывают подозрений.

  • Если деятельность носит предпринимательский характер, но регистрация не оформлена — лучше оформить регистрацию и подавать отчетность, чтобы избежать проблем.

Чек-лист безопасности для платежей и переводов

  1. Не демонстрируйте экран посторонним. Никогда не давайте удалённый доступ к устройству.

  2. Проверяйте получателя. Сравнивайте ФИО/название при переводе по телефону и данные на экране при оплате по QR.

  3. Установите лимиты и уведомления. Дневные или разовые лимиты, мгновенные смс/push-оповещения помогут остановить фрод.

  4. Проходите биометрию только в официальных каналах. Не пересылайте селфи и документы через мессенджеры.

  5. Включите двухфакторную защиту. Используйте сложные пароли и менеджеры паролей.

  6. Следите за тарифами. Заранее оценивайте альтернативы при изменении условий переводов.

  7. Не поддавайтесь на срочные предложения. Мошенники маскируются под поддержку новых сервисов, криптокарт, возвратов и т.д.

  8. Спорная операция? Немедленно звоните в банк, подавайте заявление и фиксируйте переписку — это ускоряет работу антифрод-систем.

8
1
0
