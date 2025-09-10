Деньги по номеру телефона и единый QR: как теперь переводить деньги в Казахстане

В 2025 году система платежей и денежных переводов в Казахстане претерпела значительные изменения. Специалисты Fingramota.kz рассказали о нововведениях, которые влияют на то, как граждане совершают платежи, переводят деньги и защищают себя от мошенничества, сообщает Lada.kz.
С 2025 года переводы между банками стали проще: теперь не обязательно указывать IBAN, достаточно номера мобильного телефона получателя — даже если он обслуживается другим банком.
Сервис внедряется поэтапно: первые пять банков подключились в июне, остальные банки будут подключаться к концу года.
Перед отправкой денег проверяйте, доступна ли функция для выбранного получателя и банка.
Введён единый стандарт QR-кодов, который позволяет оплачивать товары и услуги через разные банки без проблем совместимости.
Инфраструктура готова к межбанковским QR-платежам; банки постепенно подключают свои приложения.
Ожидается, что к концу года сервис будет доступен всем пользователям.
Совет: Перед подтверждением платежа всегда проверяйте имя получателя и реквизиты на терминале или экране приложения.
Банки усилили идентификацию клиентов для дистанционных услуг:
Введена обязательная биометрическая проверка и двухфакторная аутентификация.
Часть мер вступила в силу в июле-августе 2025 года.
Важно: Проходите биометрию только через официальные приложения и отделения, не передавайте свои фото и видео третьим лицам.
Для дистанционного получения кредитов введены новые требования:
Более тщательная проверка личности.
Хранение видеозаписей сессий.
Дополнительные меры при подозрении на утечку данных.
Некоторые нормы начали действовать с 31 августа, другие — с 30 сентября 2025 года.
Национальный банк утвердил правила работы Центра обмена данными о мошеннических транзакциях:
Позволяет банкам быстро обмениваться сигналами о подозрительных операциях.
Оперативное ограничение транзакций помогает предотвращать мошенничество.
Частично новые правила вводятся уже сейчас, полностью — с 2026 года.
Комитет государственных доходов (КГД) внедрил критерии мониторинга мобильных переводов, которые могут вызвать внимание проверяющих органов:
Переводы от более чем 100 физических лиц в месяц.
На протяжении трёх месяцев подряд.
Общая сумма переводов более 1 млн тенге.
Важно:
Разовые переводы от родственников или коллег на праздники не вызывают подозрений.
Если деятельность носит предпринимательский характер, но регистрация не оформлена — лучше оформить регистрацию и подавать отчетность, чтобы избежать проблем.
Не демонстрируйте экран посторонним. Никогда не давайте удалённый доступ к устройству.
Проверяйте получателя. Сравнивайте ФИО/название при переводе по телефону и данные на экране при оплате по QR.
Установите лимиты и уведомления. Дневные или разовые лимиты, мгновенные смс/push-оповещения помогут остановить фрод.
Проходите биометрию только в официальных каналах. Не пересылайте селфи и документы через мессенджеры.
Включите двухфакторную защиту. Используйте сложные пароли и менеджеры паролей.
Следите за тарифами. Заранее оценивайте альтернативы при изменении условий переводов.
Не поддавайтесь на срочные предложения. Мошенники маскируются под поддержку новых сервисов, криптокарт, возвратов и т.д.
Спорная операция? Немедленно звоните в банк, подавайте заявление и фиксируйте переписку — это ускоряет работу антифрод-систем.
