Деньги по номеру телефона и единый QR: как теперь переводить деньги в Казахстане

В 2025 году система платежей и денежных переводов в Казахстане претерпела значительные изменения. Специалисты Fingramota.kz рассказали о нововведениях, которые влияют на то, как граждане совершают платежи, переводят деньги и защищают себя от мошенничества, сообщает Lada.kz.

Фото: Depositphotos

Новые возможности межбанковских переводов

Переводы по номеру телефона

С 2025 года переводы между банками стали проще: теперь не обязательно указывать IBAN, достаточно номера мобильного телефона получателя — даже если он обслуживается другим банком.

Сервис внедряется поэтапно: первые пять банков подключились в июне, остальные банки будут подключаться к концу года.

Перед отправкой денег проверяйте, доступна ли функция для выбранного получателя и банка.

Единый стандарт QR для платежей

Введён единый стандарт QR-кодов, который позволяет оплачивать товары и услуги через разные банки без проблем совместимости.

Инфраструктура готова к межбанковским QR-платежам; банки постепенно подключают свои приложения.

Ожидается, что к концу года сервис будет доступен всем пользователям.

Совет: Перед подтверждением платежа всегда проверяйте имя получателя и реквизиты на терминале или экране приложения.

Усиление безопасности онлайн-платежей

Биометрия и двухфакторная аутентификация

Банки усилили идентификацию клиентов для дистанционных услуг:

Введена обязательная биометрическая проверка и двухфакторная аутентификация.

Часть мер вступила в силу в июле-августе 2025 года.

Важно: Проходите биометрию только через официальные приложения и отделения, не передавайте свои фото и видео третьим лицам.

Новые правила онлайн-микрокредитов

Для дистанционного получения кредитов введены новые требования:

Более тщательная проверка личности.

Хранение видеозаписей сессий.

Дополнительные меры при подозрении на утечку данных.

Некоторые нормы начали действовать с 31 августа, другие — с 30 сентября 2025 года.

Антифрод-центр и оперативные блокировки

Национальный банк утвердил правила работы Центра обмена данными о мошеннических транзакциях:

Позволяет банкам быстро обмениваться сигналами о подозрительных операциях.

Оперативное ограничение транзакций помогает предотвращать мошенничество.

Частично новые правила вводятся уже сейчас, полностью — с 2026 года.

Контроль мобильных переводов

Комитет государственных доходов (КГД) внедрил критерии мониторинга мобильных переводов, которые могут вызвать внимание проверяющих органов:

Переводы от более чем 100 физических лиц в месяц.

На протяжении трёх месяцев подряд.

Общая сумма переводов более 1 млн тенге.

Важно:

Разовые переводы от родственников или коллег на праздники не вызывают подозрений.

Если деятельность носит предпринимательский характер, но регистрация не оформлена — лучше оформить регистрацию и подавать отчетность, чтобы избежать проблем.

Чек-лист безопасности для платежей и переводов