Сентябрьские изменения: какие новые уголовные статьи появятся в Казахстане

С 16 сентября 2025 года в стране вступают в силу изменения в Уголовный кодекс. Поправки предусматривают введение уголовной ответственности за ряд деяний, которые ранее не регулировались законом. Теперь наказания предусмотрены за сталкинг, принуждение к браку, незаконную финансовую деятельность и так называемое дропперство, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
В кодекс введена новая статья 115-1 «Незаконное преследование». Под сталкингом понимаются навязчивые попытки установить контакт, слежка или иные действия вопреки воле человека.
В зависимости от тяжести нарушения предусматриваются:
штраф до 200 МРП,
исправительные или общественные работы,
арест сроком до 50 суток.
Таким образом, государство впервые официально признаёт сталкинг уголовно наказуемым деянием.
Еще одна новелла – статья 125-1 «Принуждение к браку». Она предусматривает наказание за попытки заставить человека вступить в брак путем угроз, давления или шантажа.
Меры наказания:
до 2 лет лишения свободы в обычных случаях,
до 7 лет – если деяние связано с насилием, затрагивает несовершеннолетних, совершено группой лиц или с использованием служебного положения.
Таким образом, закон усиливает защиту прав личности и свободы выбора в семейных отношениях.
Поправки затрагивают и финансовую сферу. В Уголовный кодекс добавлены статьи 214-1 и 214-2, направленные против нелегальной банковской и коллекторской деятельности.
Предусмотрены следующие санкции:
штраф до 2000 МРП,
общественные работы до 600 часов,
ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет.
Если нарушение совершено группой лиц или повторно, срок лишения свободы увеличивается до 5 лет, с возможной конфискацией имущества.
Еще одной новой статьей стала 232-1 «Незаконный доступ к счетам». Она касается распространенной схемы, когда злоумышленники продают или передают чужие банковские данные (дропперство).
В зависимости от обстоятельств ответственность варьируется:
штраф от 160 МРП или арест до 50 суток в простых случаях,
до 7 лет лишения свободы — для организованных групп и рецидивистов.
Принятые изменения закрывают пробелы в уголовном законодательстве и адаптируют его к современным вызовам. Теперь ответственность наступает за:
сталкинг и другие формы психологического давления,
попытки насильственного брака,
нелегальную банковскую и коллекторскую деятельность,
преступления с использованием чужих банковских данных.
Таким образом, Казахстан укрепляет защиту граждан от угроз, которые ранее оставались вне правового поля, особенно в условиях цифровизации и роста киберпреступлений.
