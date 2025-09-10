18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.76
630.85
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.09.2025, 07:57

Сентябрьские изменения: какие новые уголовные статьи появятся в Казахстане

Новости Казахстана 0 402

С 16 сентября 2025 года в стране вступают в силу изменения в Уголовный кодекс. Поправки предусматривают введение уголовной ответственности за ряд деяний, которые ранее не регулировались законом. Теперь наказания предусмотрены за сталкинг, принуждение к браку, незаконную финансовую деятельность и так называемое дропперство, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Ответственность за сталкинг

В кодекс введена новая статья 115-1 «Незаконное преследование». Под сталкингом понимаются навязчивые попытки установить контакт, слежка или иные действия вопреки воле человека.

В зависимости от тяжести нарушения предусматриваются:

  • штраф до 200 МРП,

  • исправительные или общественные работы,

  • арест сроком до 50 суток.

Таким образом, государство впервые официально признаёт сталкинг уголовно наказуемым деянием.

Принуждение к браку

Еще одна новелла – статья 125-1 «Принуждение к браку». Она предусматривает наказание за попытки заставить человека вступить в брак путем угроз, давления или шантажа.

Меры наказания:

  • до 2 лет лишения свободы в обычных случаях,

  • до 7 лет – если деяние связано с насилием, затрагивает несовершеннолетних, совершено группой лиц или с использованием служебного положения.

Таким образом, закон усиливает защиту прав личности и свободы выбора в семейных отношениях.

Незаконная банковская и коллекторская деятельность

Поправки затрагивают и финансовую сферу. В Уголовный кодекс добавлены статьи 214-1 и 214-2, направленные против нелегальной банковской и коллекторской деятельности.

Предусмотрены следующие санкции:

  • штраф до 2000 МРП,

  • общественные работы до 600 часов,

  • ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет.

Если нарушение совершено группой лиц или повторно, срок лишения свободы увеличивается до 5 лет, с возможной конфискацией имущества.

Дропперство и незаконный доступ к банковским счетам

Еще одной новой статьей стала 232-1 «Незаконный доступ к счетам». Она касается распространенной схемы, когда злоумышленники продают или передают чужие банковские данные (дропперство).

В зависимости от обстоятельств ответственность варьируется:

  • штраф от 160 МРП или арест до 50 суток в простых случаях,

  • до 7 лет лишения свободы — для организованных групп и рецидивистов.

Значение новых поправок

Принятые изменения закрывают пробелы в уголовном законодательстве и адаптируют его к современным вызовам. Теперь ответственность наступает за:

  • сталкинг и другие формы психологического давления,

  • попытки насильственного брака,

  • нелегальную банковскую и коллекторскую деятельность,

  • преступления с использованием чужих банковских данных.

Таким образом, Казахстан укрепляет защиту граждан от угроз, которые ранее оставались вне правового поля, особенно в условиях цифровизации и роста киберпреступлений.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?