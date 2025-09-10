Сентябрьские изменения: какие новые уголовные статьи появятся в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

С 16 сентября 2025 года в стране вступают в силу изменения в Уголовный кодекс. Поправки предусматривают введение уголовной ответственности за ряд деяний, которые ранее не регулировались законом. Теперь наказания предусмотрены за сталкинг, принуждение к браку, незаконную финансовую деятельность и так называемое дропперство, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: Depositphotos

Ответственность за сталкинг

В кодекс введена новая статья 115-1 «Незаконное преследование». Под сталкингом понимаются навязчивые попытки установить контакт, слежка или иные действия вопреки воле человека.

В зависимости от тяжести нарушения предусматриваются:

штраф до 200 МРП,

исправительные или общественные работы,

арест сроком до 50 суток.

Таким образом, государство впервые официально признаёт сталкинг уголовно наказуемым деянием.

Принуждение к браку

Еще одна новелла – статья 125-1 «Принуждение к браку». Она предусматривает наказание за попытки заставить человека вступить в брак путем угроз, давления или шантажа.

Меры наказания:

до 2 лет лишения свободы в обычных случаях,

до 7 лет – если деяние связано с насилием, затрагивает несовершеннолетних, совершено группой лиц или с использованием служебного положения.

Таким образом, закон усиливает защиту прав личности и свободы выбора в семейных отношениях.

Незаконная банковская и коллекторская деятельность

Поправки затрагивают и финансовую сферу. В Уголовный кодекс добавлены статьи 214-1 и 214-2, направленные против нелегальной банковской и коллекторской деятельности.

Предусмотрены следующие санкции:

штраф до 2000 МРП,

общественные работы до 600 часов,

ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет.

Если нарушение совершено группой лиц или повторно, срок лишения свободы увеличивается до 5 лет, с возможной конфискацией имущества.

Дропперство и незаконный доступ к банковским счетам

Еще одной новой статьей стала 232-1 «Незаконный доступ к счетам». Она касается распространенной схемы, когда злоумышленники продают или передают чужие банковские данные (дропперство).

В зависимости от обстоятельств ответственность варьируется:

штраф от 160 МРП или арест до 50 суток в простых случаях,

до 7 лет лишения свободы — для организованных групп и рецидивистов.

Значение новых поправок

Принятые изменения закрывают пробелы в уголовном законодательстве и адаптируют его к современным вызовам. Теперь ответственность наступает за:

сталкинг и другие формы психологического давления,

попытки насильственного брака,

нелегальную банковскую и коллекторскую деятельность,

преступления с использованием чужих банковских данных.

Таким образом, Казахстан укрепляет защиту граждан от угроз, которые ранее оставались вне правового поля, особенно в условиях цифровизации и роста киберпреступлений.