Буква за тысячи: сколько стоят ошибки в авиабилетах для пассажиров из Казахстана

Ошибки в имени или фамилии при покупке авиабилета могут обернуться неожиданными расходами и даже сорванным полётом. Tengri Travel выяснили у казахстанских авиакомпаний, как и за какую сумму можно внести изменения в данные пассажиров, сообщает Lada.kz.

Фото: fit-click.com

Личный опыт пассажира

Житель Казахстана поделился своей ситуацией: он летел рейсом из Тбилиси в Астану и только на регистрации заметил, что в билете допущена опечатка.

Вместо Adilkhan было указано Adillhan — лишняя буква «L» изменила имя.

К счастью, мужчина приехал в аэропорт заранее и успел обратиться к представителям Air Astana. Там ему бесплатно обновили билет, после чего он смог улететь. Этот случай вызвал вопрос: сколько стоит исправить данные у других авиакомпаний?

Правила и тарифы SCAT

По информации пресс-службы SCAT:

Допускается разовая корректировка до трёх орфографических ошибок .

Если ошибок больше — необходимо оформлять новый билет.

Без исправления данных пассажир может быть не допущен на рейс.

Стоимость изменений зависит от этапа оформления:

До начала онлайн-регистрации (за 24 часа до вылета): бесплатно.

После её открытия: внутренние рейсы — 5 000 тенге онлайн или 7 000 тенге на стойке в аэропорту; международные рейсы — 15 долларов (около 8 000 тенге) независимо от способа обращения.



Если билет приобретён не на официальном сайте компании, изменения выполняются через агентство-продавца и по его тарифам.

Для исправления на сайте SCAT нужно отправить запрос через форму поддержки, указав e-mail, номер билета и описание ошибки. При необходимости перевозчик вправе потребовать подтверждающие документы.

Политика Air Astana

Air Astana подчёркивает: имя и фамилия в билете должны полностью совпадать с паспортом или удостоверением личности.

Сначала указывается фамилия, затем имя.

Если порядок перепутан или есть ошибки — обращаться нужно туда, где приобретался билет.

Изменение имени не допускается, если меняется его общий смысл (например, Zhanibek на Zhandos). В таком случае придётся покупать новый билет.

Для рейсов Air Astana исправления в имени или фамилии выполняются бесплатно, если речь идёт о незначительных опечатках.

Условия Qazaq Air (Vietjet Qazaqstan)

У этого перевозчика корректировка данных платная.

Внутренние рейсы: до 3 букв — 3 000 тенге; более 3 букв — 5 000 тенге.

Международные рейсы: до 3 букв — 7 евро (около 4 000 тенге); более 3 букв — 11 евро (около 7 000 тенге).



При этом изменения не допускаются в случаях:

если меняется сам смысл фамилии или имени (например, Ivanov на Petrov);

если билет куплен уже после официального изменения данных в документах (например, после брака или развода). В таком случае нужно оформить возврат и приобрести новый билет.

Корректировку можно запросить по месту покупки билета, направив письмо на электронную почту компании, либо в аэропорту в день вылета.

Итог

Стоимость исправления ошибок в авиабилете в Казахстане зависит от перевозчика, направления и количества изменений:

Air Astana исправляет мелкие опечатки бесплатно.

SCAT берёт до 7 000 тенге на внутренних рейсах и около 8 000 тенге на международных.

Qazaq Air устанавливает фиксированные тарифы от 3 000 до 7 000 тенге (или от 7 до 11 евро).

Пассажирам стоит внимательно проверять данные при покупке билетов, чтобы избежать лишних затрат и неприятностей в день вылета.