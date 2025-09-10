Как в Калькутте: водители сравнили движение в Астане с индийскими мегаполисами

Қазақ тіліне аудару

Утром 10 сентября в Астане произошел крупный транспортный сбой. Из-за аварийного отключения светофоров на одном из оживленных перекрестков столицы движение оказалось полностью парализовано, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: NUR.KZ

Пробка на час и хаос на дорогах

Инцидент случился на пересечении проспекта Туран и улицы Улы Дала. Очевидцы сняли на фото и видео, как десятки машин одновременно въехали на перекресток и заблокировали друг друга. По словам свидетелей, транспортный коллапс длился около часа, а водители сигналили друг другу, не в силах разъехаться.

Реакция пользователей в соцсетях

Кадры с места событий вызвали бурное обсуждение в Instagram. Многие комментаторы отмечали, что причина хаоса кроется не только в отключении светофоров, но и в отсутствии водительской дисциплины:

«На фото вся наша культура вождения»,

«Нет водительской солидарности — вообще ноль»,

«Водители сами создают пробки»,

«Движение как в Калькутте или Бангалоре».

Что сказали в полиции

В департаменте полиции Астаны уточнили, что отключение светофоров затронуло сразу несколько перекрестков: проспект Туран с улицами Улы Дала, Хусейн Бен Талал, Бухар Жырау, а также два пешеходных перехода.

На место были направлены наряды патрульной полиции, которые взяли на себя регулирование движения. Светофорные объекты подключили к временной схеме питания до восстановления электроснабжения.

Мужчина-регулировщик под административной ответственностью

Особое внимание вызвал случай, когда один из горожан самостоятельно вышел на проезжую часть и попытался регулировать транспортный поток. В полиции подчеркнули, что подобные действия создают угрозу безопасности участников дорожного движения и могут привести к авариям.

В отношении мужчины будет применена административная ответственность за нарушение правил дорожного движения.

Призыв к жителям столицы

Столичная полиция обратилась к гражданам с просьбой в подобных ситуациях сохранять спокойствие и доверять регулирование движения только уполномоченным сотрудникам. Правоохранители заверили, что принимают все меры для обеспечения порядка и безопасности на дорогах.