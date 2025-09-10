18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.76
630.85
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.09.2025, 09:14

Как в Калькутте: водители сравнили движение в Астане с индийскими мегаполисами

Новости Казахстана 0 539

Утром 10 сентября в Астане произошел крупный транспортный сбой. Из-за аварийного отключения светофоров на одном из оживленных перекрестков столицы движение оказалось полностью парализовано, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: NUR.KZ
Фото: NUR.KZ

Пробка на час и хаос на дорогах

Инцидент случился на пересечении проспекта Туран и улицы Улы Дала. Очевидцы сняли на фото и видео, как десятки машин одновременно въехали на перекресток и заблокировали друг друга. По словам свидетелей, транспортный коллапс длился около часа, а водители сигналили друг другу, не в силах разъехаться.

Реакция пользователей в соцсетях

Кадры с места событий вызвали бурное обсуждение в Instagram. Многие комментаторы отмечали, что причина хаоса кроется не только в отключении светофоров, но и в отсутствии водительской дисциплины:

  • «На фото вся наша культура вождения»,

  • «Нет водительской солидарности — вообще ноль»,

  • «Водители сами создают пробки»,

  • «Движение как в Калькутте или Бангалоре».

Что сказали в полиции

В департаменте полиции Астаны уточнили, что отключение светофоров затронуло сразу несколько перекрестков: проспект Туран с улицами Улы Дала, Хусейн Бен Талал, Бухар Жырау, а также два пешеходных перехода.

На место были направлены наряды патрульной полиции, которые взяли на себя регулирование движения. Светофорные объекты подключили к временной схеме питания до восстановления электроснабжения.

Мужчина-регулировщик под административной ответственностью

Особое внимание вызвал случай, когда один из горожан самостоятельно вышел на проезжую часть и попытался регулировать транспортный поток. В полиции подчеркнули, что подобные действия создают угрозу безопасности участников дорожного движения и могут привести к авариям.

В отношении мужчины будет применена административная ответственность за нарушение правил дорожного движения.

Призыв к жителям столицы

Столичная полиция обратилась к гражданам с просьбой в подобных ситуациях сохранять спокойствие и доверять регулирование движения только уполномоченным сотрудникам. Правоохранители заверили, что принимают все меры для обеспечения порядка и безопасности на дорогах.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?