Заплатил ипотеку — готовь декларацию: новые правила для казахстанцев

Қазақ тіліне аудару

С 2026 года в стране будут упразднены дополнительные налоговые вычеты, касающиеся ипотеки, обучения и медицины. Однако казахстанцам, которые успели ими воспользоваться в 2025 году, придется подавать налоговую декларацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Какие вычеты действуют сейчас

В текущем году граждане получили возможность уменьшать налогооблагаемый доход при оплате:

ипотечных кредитов в любых банках;

обучения;

медицинских услуг.

Кроме того, в Казахстане действуют:

два стандартных вычета — базовый для всех и увеличенный для отдельных категорий граждан;

дополнительные вычеты — по ипотеке, обучению, медицине, а также для многодетных семей.

Решение об упразднении

Несмотря на то, что некоторые налоговые льготы были введены лишь в 2025 году, уже в 2026-м правительство исключит их из системы. Власти объясняют это стремлением упростить администрирование налоговых вычетов.

Обязательство по декларациям

Как пояснили в Комитете государственных доходов (КГД), все граждане, которые применяли дополнительные вычеты, должны будут подать декларацию о доходах и имуществе по форме 270. Срок подачи — до 15 сентября 2026 года.

Заместитель руководителя управления налоговой методологии КГД Айгуль Аббасова подчеркнула:

«Вы предоставляете заявление налоговому агенту с указанием, что хотите применить предварительную сумму вычетов. А затем обязаны подтвердить фактические платежи через декларацию за 2025 год».

Как это работает на практике

Механизм использования таких вычетов предполагает предварительное заявление работодателю. Например, сотрудник, оплачивающий ипотеку, предоставляет график платежей и получает уменьшение налогооблагаемого дохода. Однако в дальнейшем он обязан подтвердить реальную сумму расходов через декларацию.

Размеры дополнительных вычетов

На 2025 год установлены следующие лимиты:

по ипотеке, обучению и медицине — до 118 МРП , что составляет 463 976 тенге ;

для многодетных семей — до 282 МРП на двух родителей, или 1 108 824 тенге.

Что это значит для граждан

Таким образом, хотя дополнительные налоговые вычеты помогали снизить налоговую нагрузку, их применение привело к появлению новых бюрократических обязанностей. В 2026 году налогоплательщики, воспользовавшиеся ими, должны будут пройти процедуру отчетности, несмотря на упразднение самих льгот.