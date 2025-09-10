Взрывы в Дохе — МИД сообщил, сколько казахстанцев находятся в Катаре

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев 10 сентября в кулуарах Мажилиса поделился актуальной информацией о ситуации с казахстанцами, которые пребывают в Катаре, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По словам дипломата, среди пострадавших и погибших в результате недавних атак израильской армии казахстанцев нет.
«Безусловно, в Катаре есть наши граждане. Но, слава богу, среди жертв граждан Казахстана нет. Никто не обращался», — отметил Бакаев.
Замминистра уточнил, что на данный момент в Катаре проживает и работает около 1,5 тысячи граждан Казахстана.
516 из них состоят на официальном консульском учете.
С ними МИД поддерживает постоянный контакт, чтобы при необходимости оперативно реагировать на обращения.
Напомним, 9 сентября в столице Катара — Дохе — прогремела серия взрывов. Израильские официальные лица сообщили, что удары были направлены по представителям движения ХАМАС.
