Взрывы в Дохе — МИД сообщил, сколько казахстанцев находятся в Катаре

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев 10 сентября в кулуарах Мажилиса поделился актуальной информацией о ситуации с казахстанцами, которые пребывают в Катаре, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Кадр из видео: АР/TASS

Казахстанцы не пострадали в инцидентах

По словам дипломата, среди пострадавших и погибших в результате недавних атак израильской армии казахстанцев нет.

«Безусловно, в Катаре есть наши граждане. Но, слава богу, среди жертв граждан Казахстана нет. Никто не обращался», — отметил Бакаев.

Сколько казахстанцев находится в Катаре

Замминистра уточнил, что на данный момент в Катаре проживает и работает около 1,5 тысячи граждан Казахстана.

516 из них состоят на официальном консульском учете.

С ними МИД поддерживает постоянный контакт, чтобы при необходимости оперативно реагировать на обращения.

Ситуация в Дохе

Напомним, 9 сентября в столице Катара — Дохе — прогремела серия взрывов. Израильские официальные лица сообщили, что удары были направлены по представителям движения ХАМАС.