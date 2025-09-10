18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.09.2025, 11:08

Арал оживает: уровень воды превысил прогнозы на несколько лет вперед

Новости Казахстана 0 662

Объем воды в Северном Аральском море достиг 24,1 млрд кубометров. Эти показатели значительно опережают целевые сроки, установленные в Концепции развития системы управления водными ресурсами Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Реализация поручений президента

Работа по восстановлению водных ресурсов ведется Министерством водных ресурсов и ирригации в рамках поручений, озвученных Главой государства в Послании народу. С 2023 года в Северный Арал направлено около 5 млрд кубометров воды, что позволило довести общий объем до нынешних 24,1 млрд кубометров.

Планы и фактические результаты

  • По Концепции к 2025 году планировалось достичь уровня 20,6 млрд кубометров,

  • К 2029 году — показателя 24,1 млрд кубометров,

  • А к 2030 году — выйти на 27 млрд кубометров.

Таким образом, текущие результаты демонстрируют выполнение планов на несколько лет раньше установленных сроков.

Международная поддержка и новые проекты

По словам министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, сейчас за счет гранта Всемирного банка готовится технико-экономическое обоснование крупного проекта по сохранению Северного Арала. Среди рассматриваемых мер — повышение Кокаральской плотины на 2 метра и строительство гидроузла. Это позволит стабилизировать уровень воды в озерных системах Акшатау и Камыстыбас.

Экологические и социальные эффекты

Реализация проекта даст комплексный эффект:

  • увеличение объема и улучшение качества воды в Северном Арале,

  • восстановление дельты реки Сырдарья,

  • сокращение распространения солевых отложений со дна высохшей части моря,

  • развитие рыбного хозяйства Кызылординской области,

  • повышение уровня жизни местных жителей.

