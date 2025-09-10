Более миллиона казахстанцев живут на зарплату ниже 80 тысяч тенге

Қазақ тіліне аудару

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова представила в мажилисе официальную статистику о числе граждан, чьи доходы не достигают минимальной заработной платы (МЗП), сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото с сайта "Ак Жайык"

Дискуссия в парламенте

Вопрос был поднят депутатом Гульдарой Нурымовой, которая обратила внимание на разночтения в данных, озвучиваемых разными источниками.

По информации Минтруда, 790 тысяч человек получают МЗП , а еще 329 тысяч зарабатывают меньше установленного минимума .

Таким образом, общее число граждан с низкими доходами превышает 1,1 миллиона человек .

Между тем, партия «Аманат» приводит другую цифру — около 1,8 миллиона получателей минимальной зарплаты.

Нурымова попросила министра объяснить причину расхождений и назвать точное количество граждан, чьи доходы ограничиваются минимальным уровнем.

Позиция Минтруда

В ответ Жакупова подчеркнула, что именно данные министерства считаются наиболее достоверными. По ее словам, расчет ведется на основе:

перечисленных пенсионных взносов;

социальных отчислений в ЕНПФ;

платежей в фонд соцстрахования и фонд обязательного медстрахования.

«Эти источники являются точными, и на сегодняшний день по ним видно: 1 млн 109 тысяч человек относятся к категории низкооплачиваемых работников, из которых 329 тысяч получают зарплату до 80 тысяч тенге», — уточнила министр.

Причины низких доходов

Жакупова отметила, что проверка показала тревожную тенденцию:

работодатели часто оформляют сотрудников на короткие трудовые контракты или на несколько часов в день , что снижает уровень официальных выплат;

некоторые крупные компании намеренно занижают заработную плату, чтобы сократить налоговые обязательства ;

сельские жители чаще всего оказываются в числе самых низкооплачиваемых работников.

Проблема системного характера

По словам министра, подобная ситуация говорит не только о недобросовестности отдельных работодателей, но и о необходимости усиленного контроля за соблюдением трудового законодательства.