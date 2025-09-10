Более миллиона казахстанцев живут на зарплату ниже 80 тысяч тенге

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова представила в мажилисе официальную статистику о числе граждан, чьи доходы не достигают минимальной заработной платы (МЗП), сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Вопрос был поднят депутатом Гульдарой Нурымовой, которая обратила внимание на разночтения в данных, озвучиваемых разными источниками.
По информации Минтруда, 790 тысяч человек получают МЗП, а еще 329 тысяч зарабатывают меньше установленного минимума.
Таким образом, общее число граждан с низкими доходами превышает 1,1 миллиона человек.
Между тем, партия «Аманат» приводит другую цифру — около 1,8 миллиона получателей минимальной зарплаты.
Нурымова попросила министра объяснить причину расхождений и назвать точное количество граждан, чьи доходы ограничиваются минимальным уровнем.
В ответ Жакупова подчеркнула, что именно данные министерства считаются наиболее достоверными. По ее словам, расчет ведется на основе:
перечисленных пенсионных взносов;
социальных отчислений в ЕНПФ;
платежей в фонд соцстрахования и фонд обязательного медстрахования.
«Эти источники являются точными, и на сегодняшний день по ним видно: 1 млн 109 тысяч человек относятся к категории низкооплачиваемых работников, из которых 329 тысяч получают зарплату до 80 тысяч тенге», — уточнила министр.
Жакупова отметила, что проверка показала тревожную тенденцию:
работодатели часто оформляют сотрудников на короткие трудовые контракты или на несколько часов в день, что снижает уровень официальных выплат;
некоторые крупные компании намеренно занижают заработную плату, чтобы сократить налоговые обязательства;
сельские жители чаще всего оказываются в числе самых низкооплачиваемых работников.
По словам министра, подобная ситуация говорит не только о недобросовестности отдельных работодателей, но и о необходимости усиленного контроля за соблюдением трудового законодательства.
