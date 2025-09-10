13 миллионов тенге вырвали из рук казахстанца прямо у обменного пункта (видео)

Қазақ тіліне аудару

В Алматы раскрыто громкое преступление: возле обменного пункта на проспекте Толе би был совершен открытый грабеж. Неизвестный мужчина похитил у местного жителя крупную сумму — 13 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Быстрая реакция полиции

После поступления заявления сотрудники полиции Алмалинского района развернули оперативно-розыскные мероприятия. В ходе работы был установлен и задержан 39-летний житель Алматы, которого обоснованно подозревают в совершении ограбления.

Найденные доказательства

По словам начальника управления полиции Алмалинского района Максата Пшана, при обыске по месту жительства задержанного были обнаружены:

денежные средства, схожие по сумме с похищенными;

одежда, совпадающая с той, что зафиксирована на камерах видеонаблюдения;

иные вещественные доказательства, указывающие на его причастность к преступлению.

Дальнейшие действия следствия

На данный момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В его отношении ведется досудебное расследование. Полиция проверяет возможную связь мужчины с другими аналогичными случаями ограблений в городе.

Позиция полиции

Руководство районного управления полиции подчеркнуло, что поддержание законности и общественного порядка остается главным приоритетом. Каждый факт противоправных действий получает объективную правовую оценку, а виновные будут привлекаться к ответственности.