МЗП по-новому: глава Минтруда рассказала о расчетах минимальной зарплаты в Казахстане

Глава Министерства труда Казахстана Светлана Жакупова рассказала о новой методологии расчета минимальной заработной платы (МЗП) в стране. Новая система опирается на математическую модель, построенную на регрессионно-корреляционном анализе с учетом статистических данных за последние 10 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
По словам Жакуповой, при расчете МЗП учитываются несколько ключевых показателей:
минимальная зарплата;
медианная зарплата;
производительность труда.
Министр пояснила, что методика строится на пяти разных соотношениях этих показателей — например, 50:50, 10:90, 90:10 и 70:30. Это позволяет гибко учитывать данные при согласовании с партнерами: Федерацией профсоюзов и Федерацией работодателей.
«Соотношение минимальной заработной платы к медианной зарплате и к производительности труда позволяет придать каждому показателю определенный удельный вес», — отметила Жакупова.
Жакупова подчеркнула, что все исходные данные для расчетов берутся из официальной статистики:
«Все данные адекватны и обеспечивают правильный расчет размера минимальной зарплаты», — пояснила министр.
Таким образом, новый подход призван сделать МЗП более прозрачной и соответствующей реальной экономической ситуации.
Министр также разъяснила, как учитывается почасовая оплата:
трудовой кодекс (статья 157) закрепляет право работодателя устанавливать почасовую оплату;
Бюро национальной статистики ведет отдельный расчет по отраслевым показателям;
данные публикуются в разрезе отраслей, что позволяет учитывать разные виды занятости.
«Сведения по почасовой оплате у нас имеются, и в будущем планируется использовать их для более точного расчета МЗП», — добавила Жакупова.
Новая минимальная зарплата в Казахстане рассчитывается по специальной формуле, учитывающей:
медианную зарплату;
производительность труда;
данные за последние 10 лет.
Все расчеты основаны на официальной статистике и согласованы с профсоюзами и работодателями. В дальнейшем планируется переход к более детальной почасовой методике.
