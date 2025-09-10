МЗП по-новому: глава Минтруда рассказала о расчетах минимальной зарплаты в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Глава Министерства труда Казахстана Светлана Жакупова рассказала о новой методологии расчета минимальной заработной платы (МЗП) в стране. Новая система опирается на математическую модель, построенную на регрессионно-корреляционном анализе с учетом статистических данных за последние 10 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: gov.kz

Сложная формула — простая логика

По словам Жакуповой, при расчете МЗП учитываются несколько ключевых показателей:

минимальная зарплата;

медианная зарплата;

производительность труда.

Министр пояснила, что методика строится на пяти разных соотношениях этих показателей — например, 50:50, 10:90, 90:10 и 70:30. Это позволяет гибко учитывать данные при согласовании с партнерами: Федерацией профсоюзов и Федерацией работодателей.

«Соотношение минимальной заработной платы к медианной зарплате и к производительности труда позволяет придать каждому показателю определенный удельный вес», — отметила Жакупова.

Насколько МЗП соответствует реальным условиям

Жакупова подчеркнула, что все исходные данные для расчетов берутся из официальной статистики:

«Все данные адекватны и обеспечивают правильный расчет размера минимальной зарплаты», — пояснила министр.

Таким образом, новый подход призван сделать МЗП более прозрачной и соответствующей реальной экономической ситуации.

Расчет средней зарплаты по часам

Министр также разъяснила, как учитывается почасовая оплата:

трудовой кодекс (статья 157) закрепляет право работодателя устанавливать почасовую оплату;

Бюро национальной статистики ведет отдельный расчет по отраслевым показателям;

данные публикуются в разрезе отраслей, что позволяет учитывать разные виды занятости.

«Сведения по почасовой оплате у нас имеются, и в будущем планируется использовать их для более точного расчета МЗП», — добавила Жакупова.

Вкратце

Новая минимальная зарплата в Казахстане рассчитывается по специальной формуле, учитывающей:

медианную зарплату;

производительность труда;

данные за последние 10 лет.

Все расчеты основаны на официальной статистике и согласованы с профсоюзами и работодателями. В дальнейшем планируется переход к более детальной почасовой методике.