Водительские права и техпаспорта казахстанцев станут «чистыми»: МВД объяснило причины

Қазақ тіліне аудару

Министерство внутренних дел Казахстана предложило внести изменения в приказ, регулирующий формы и образцы водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств. Ведомство отмечает, что использование чип-модулей в документах требует дополнительных расходов, хотя их функции полностью дублируются государственными базами данных и информационными системами. Исключение чипов позволит сэкономить бюджет и упростить процесс изготовления документов, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Гульша Рысканова

История внедрения чипов в Казахстане

Впервые электронные модули начали использовать в 2007 году. Тогда к водительским правам прилагались специальные талоны с чипами, которые должны были содержать:

Ф.И.О. водителя;

Прописку и место жительства;

Группу крови и медицинские данные;

Информацию об участии в ДТП;

Данные о нарушениях ПДД, штрафах и их погашении;

Сведения о зарегистрированном транспорте;

Информацию о прохождении техосмотра;

Данные об уплате транспортного налога.

Планировалось, что талоны синхронизируются с бортовыми компьютерами патрульных машин, что позволяло полиции получать всю необходимую информацию о водителях. Также электроника фиксировала, где, когда и за что автомобиль был остановлен.

Чипы как средство борьбы с коррупцией

Изначально талоны не были обязательными. Их оформляли бесплатно, затем платно, а позже снова бесплатно. В 2009 году, когда вводилось обязательное использование, МВД отменило талоны по собственной инициативе.

Кроме того, планировалось, что в чипы можно будет закидывать деньги и оплачивать штрафы прямо через терминалы, что должно было снизить коррупционные риски среди патрульных.

Водительские права с чипами и их реальная эффективность

В 2012 году министерство вновь начало внедрять микросхемы в права, обещая фиксировать всю историю автомобилиста — фактически повторяя данные из штрафных талонов.

Однако ревизия прокуратуры Южно-Казахстанской области выявила, что электронные устройства 2012–2013 годов оказались пустышками. Несмотря на потраченные средства, чипы не содержали дополнительной информации, кроме той, что уже была на бланках.

Скандал был замят, а модули продолжили устанавливать. На практике водители ни разу не видели использования данных с чипов, а вся информация была доступна в печатном виде и в базах МВД, которые появились на планшетах у патрульных.

Чипы в техпаспортах

В 2018 году МВД пошло дальше и начало выпускать техпаспорта нового образца с вмонтированной электроникой. Чипы дублировали данные, указанные на бланках СРТС. Для чего именно они были нужны, известно, вероятно, только разработчикам внутри министерства. Проверок эффективности этих чипов со стороны прокуратуры не проводилось.

Будущее документов без чипов

Сегодня водительские права и техпаспорта можно использовать без необходимости носить их с собой — вся информация доступна в онлайн-базах. Таким образом, архаичная практика чипирования документов, по всей видимости, подходит к концу.