10.09.2025, 14:39

Единая квитанция и новый срок оплаты: как изменятся коммунальные платежи в Казахстане

Новости Казахстана 0 27 713

В Казахстане вступают в силу новые правила предоставления коммунальных услуг. Основные изменения касаются системы расчётов: теперь появится единая квитанция, а срок оплаты установлен на 25-е число месяца, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Единая квитанция: суть новшества

Согласно новым правилам, все начисления за коммунальные услуги будут объединяться в один платёжный документ. Формировать его будут Единые расчётные центры (ЕРЦ), назначаемые акиматами на конкурсной основе.

Что это значит для жильцов:

  • Одна квитанция вместо нескольких — электроэнергия, вода, вывоз мусора и другие услуги будут включены в единый счёт, что особенно удобно для жителей регионов.

  • Доступность документа — квитанцию можно получать в электронном виде через личный кабинет, а при желании — в бумажном формате по заявлению.

  • Прозрачность расчётов — все средства сначала аккумулируются на транзитных счетах ЕРЦ и переводятся поставщикам услуг в течение трёх дней.

Таким образом, система становится более прозрачной, а контроль за платежами — более строгим.

Новый срок оплаты

Теперь существует единый срок для оплаты коммунальных услуг: не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчётным.

Ранее сроки различались в зависимости от договора или местного законодательства, что создавалo путаницу. Новые правила обеспечивают единый стандарт для всех потребителей.

Дополнительные изменения

  • Ответственность поставщиков: теперь они отвечают за ошибки в начислениях и данных.

  • Контроль со стороны акиматов: местные органы смогут проверять платежи и расчёты.

  • Порядок подачи жалоб: жалобы на качество услуг будут приниматься только с подписью и подтверждающими фото- или видеоматериалами.

К перечню коммунальных услуг относятся:

  • Теплоснабжение (горячая вода и отопление)

  • Электро-, газо-, водоснабжение (холодная вода) и водоотведение (канализация)

  • Обслуживание лифтов

  • Вывоз мусора

Обратите внимание: услуги КСК и ОСИ в этот список не входят.

Когда вступят изменения

Новые правила начнут действовать с 20 сентября 2025 года.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Я как платила каждой организации напрямую, так и буду. Постоянно ошибки в этих общих квитанциях. Чьи-то налоги на имущество мне приписывают. Съездила в налоговую несколько месяцев назад с заявлением, что это не мои долги и не мой ИИН и вообще никого из нашей семьи, прошло время и опять чей-то долг мне предъявляют. Я рву эти бумажки и плачу вовремя каждой организации и налог у меня уплочен. Развели бардак с этими едиными жировками.
10.09.2025, 10:52
kolu411
kolu411
А за счет каких средств будут существовать данные ЕРЦ или это Очередная кормушка которая будет создавать дополнительную финансовую нагрузку на конечного потребителя ? А если еще и счет единый то скорее всего эти средства будут оседать как обычно в чьих то карманах а до МАЭКа и прочих организаций не будут доходить. Лучше по старинке через каспий по нескольким квитанциям буду продолжать.
10.09.2025, 10:07
