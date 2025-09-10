Единая квитанция и новый срок оплаты: как изменятся коммунальные платежи в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане вступают в силу новые правила предоставления коммунальных услуг. Основные изменения касаются системы расчётов: теперь появится единая квитанция, а срок оплаты установлен на 25-е число месяца, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: gov.kz

Единая квитанция: суть новшества

Согласно новым правилам, все начисления за коммунальные услуги будут объединяться в один платёжный документ. Формировать его будут Единые расчётные центры (ЕРЦ), назначаемые акиматами на конкурсной основе.

Что это значит для жильцов:

Одна квитанция вместо нескольких — электроэнергия, вода, вывоз мусора и другие услуги будут включены в единый счёт, что особенно удобно для жителей регионов.

Доступность документа — квитанцию можно получать в электронном виде через личный кабинет, а при желании — в бумажном формате по заявлению.

Прозрачность расчётов — все средства сначала аккумулируются на транзитных счетах ЕРЦ и переводятся поставщикам услуг в течение трёх дней.

Таким образом, система становится более прозрачной, а контроль за платежами — более строгим.

Новый срок оплаты

Теперь существует единый срок для оплаты коммунальных услуг: не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчётным.

Ранее сроки различались в зависимости от договора или местного законодательства, что создавалo путаницу. Новые правила обеспечивают единый стандарт для всех потребителей.

Дополнительные изменения

Ответственность поставщиков: теперь они отвечают за ошибки в начислениях и данных.

Контроль со стороны акиматов: местные органы смогут проверять платежи и расчёты.

Порядок подачи жалоб: жалобы на качество услуг будут приниматься только с подписью и подтверждающими фото- или видеоматериалами.

К перечню коммунальных услуг относятся:

Теплоснабжение (горячая вода и отопление)

Электро-, газо-, водоснабжение (холодная вода) и водоотведение (канализация)

Обслуживание лифтов

Вывоз мусора

Обратите внимание: услуги КСК и ОСИ в этот список не входят.

Когда вступят изменения

Новые правила начнут действовать с 20 сентября 2025 года.