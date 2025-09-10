Северный циклон несёт в Казахстан осень: дожди, град и первые заморозки

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на 11–13 сентября. По данным ведомства, в ближайшие дни на большей части страны, за исключением южных регионов, ожидается прохладная и дождливая погода, характерная для осени, сообщает Lada.kz.
Причиной изменений в погоде стал северный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.
11 сентября – сильные дожди на севере страны;
11–12 сентября – дожди на востоке;
11–13 сентября – осадки в центральных областях.
На северо-востоке и востоке Казахстана также возможны град и шквалистый ветер.
В южной и юго-восточной части страны погодные условия будут определяться южным циклоном:
Ожидаются дожди;
Прогнозируется кратковременное повышение температуры, что создаст контраст с прохладной погодой на севере и востоке.
По всей республике синоптики прогнозируют:
Усиление ветра;
Туманы в ночные и утренние часы на северо-западе, севере, востоке и в центре;
Пыльные бури на юге страны.
Ночью: 5–16 °C
Днем: 15–25 °C
Ночью: 1–11 °C, местами заморозки до 2 °C
Днем: 8–20 °C
Ночью: 1–7 °C, местами заморозки до 2 °C
Днем: 8–16 °C
Ночью: 1–10 °C, на поверхности почвы заморозки до 2 °C
Днем: 10–20 °C
Ночью: 1–11 °C
Днем: 15–23 °C
Ночью: 12–20 °C
Днем: 23–35 °C
Ночью: 12–17 °C, в горных районах 0–7 °C
Днем: 24–32 °C, в горных районах 8–15 °C
