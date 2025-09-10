Северный циклон несёт в Казахстан осень: дожди, град и первые заморозки

Қазақ тіліне аудару

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на 11–13 сентября. По данным ведомства, в ближайшие дни на большей части страны, за исключением южных регионов, ожидается прохладная и дождливая погода, характерная для осени, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay

Дожди и похолодание из-за северного циклона

Причиной изменений в погоде стал северный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

11 сентября – сильные дожди на севере страны;

11–12 сентября – дожди на востоке;

11–13 сентября – осадки в центральных областях.

На северо-востоке и востоке Казахстана также возможны град и шквалистый ветер.

Южные регионы под влиянием южного циклона

В южной и юго-восточной части страны погодные условия будут определяться южным циклоном:

Ожидаются дожди;

Прогнозируется кратковременное повышение температуры, что создаст контраст с прохладной погодой на севере и востоке.

Усиление ветра и локальные явления

По всей республике синоптики прогнозируют:

Усиление ветра ;

Туманы в ночные и утренние часы на северо-западе, севере, востоке и в центре;

Пыльные бури на юге страны.

Прогноз температуры по регионам

Запад Казахстана

Ночью: 5–16 °C

Днем: 15–25 °C

Северо-запад

Ночью: 1–11 °C, местами заморозки до 2 °C

Днем: 8–20 °C

Север

Ночью: 1–7 °C, местами заморозки до 2 °C

Днем: 8–16 °C

Центр

Ночью: 1–10 °C, на поверхности почвы заморозки до 2 °C

Днем: 10–20 °C

Восток

Ночью: 1–11 °C

Днем: 15–23 °C

Юг

Ночью: 12–20 °C

Днем: 23–35 °C

Юго-восток