Казахстанцам придется частые мобильные переводы объяснять налоговой: новые правила контроля

С недавних пор казахстанцам приходится объяснять частые мобильные переводы в налоговую службу. Чтобы разобраться, что именно проверяют и как действовать, мы собрали подробный гид на основе официального разъяснения Комитета государственных доходов (КГД), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Налоговики подчеркивают: главная цель проверок — выявить предпринимателей, скрывающих доходы.
Переводы между родственниками или сборы на дни рождения не являются нарушением.
Ключевые моменты:
Мобильные переводы используются как индикатор "теневых" доходов.
Цель — увеличить собираемость налогов и вывести бизнес из тени.
Основной фокус — личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности.
Передача данных в налоговые органы запускается при совпадении двух условий:
Массовость переводов: поступления от 100 и более разных лиц на личный счет в каждом из трёх последовательных месяцев.
Суммарный денежный порог: общая сумма за три месяца превышает двенадцать минимальных заработных плат (в 2025 году — около 1 млн тенге при МЗП 85 000 тенге).
Считают не по календарным кварталам, а по любым трём последовательным месяцам («скользящее окно»).
Денежный критерий суммируется только по личным счетам каждого банка отдельно (Kaspi — Kaspi, Halyk — Halyk и т.д.).
Если совпадают формальные признаки:
Банк передаёт сведения в КГД.
Дальше включается камеральный контроль и оценка характера поступлений.
Назначение платежа (подарок, сборы и т.д.) не отменяет проверку.
Если вы получили уведомление:
Подготовьте пояснения и подтверждающие документы:
расписки о займах или возврате;
подтверждения дарения;
переписку с отправителями, объявления о сборах, списки участников;
любые доказательства, что это не доход от предпринимательской деятельности.
Срок предоставления — 30 рабочих дней со дня вручения уведомления.
Важно: штрафы не назначаются автоматически. Они возможны только после камерального контроля и непредставления пояснений.
Проверка касается только получателя переводов.
Массовость и денежный порог — ключевые признаки.
Отправители не проверяются.
Если КГД подтверждает доход от бизнеса без регистрации:
Доначисляются налоги и обязательные платежи.
Применяются штрафные санкции.
Возникает обязанность зарегистрироваться как предприниматель или выбрать иной режим.
Блокировок счета "по умолчанию" нет — сначала уведомление, возможность дать пояснения или устранить нарушения.
Переводы родственникам, друзьям, подарки и помощь — разрешены.
Сборы на лечение, похороны, свадьбы — считаются благотворительностью, если есть договор и отчетность.
Даже при совпадении формальных критериев, нужно лишь документально подтвердить личный или благотворительный характер переводов.
Контроль распространяется на переводы как в тенге, так и в иностранной валюте.
Применяются те же критерии массовости и порога за три последовательных месяца.
Порог привязан к минимальной зарплате на 1 января каждого года.
В 2025 году ориентир — 1 млн тенге за три месяца.
Если МЗП меняется законом о бюджете, порог автоматически пересчитывается.
Обязанность банков передавать сведения закреплена в Налоговом кодексе.
Критерии (массовость отправителей и сумма переводов) устанавливаются приказом уполномоченного органа с согласованием Национального банка.
В 2025 году КГД планирует закрепить порог 12 МЗП за три месяца. Других изменений не предусмотрено.
Пример А: Репетитор без регистрации
Август: 101 перевод от разных лиц
Сентябрь: 130
Октябрь: 100
Сумма: >1 млн тенге
Итог: сведения передаются, камеральный контроль → уведомление → регистрация или пояснения.
Пример Б: Сбор на лечение
Переводы от 100 и более лиц за три месяца, сумма превышает порог
Итог: мониторинг, но при наличии договора и отчета — доходы не облагаются налогом.
Пример В: Подарки и помощь семье
Массовых переводов нет, сумма ниже порога
Итог: контроль не применяется.
Следить за триггерами: 100 и более отправителей за три месяца + сумма выше 12 МЗП.
Разделять каналы: бизнес — через специальный счет, личные переводы — через личный счет.
Хранить подтверждения: расписки, договоры, переписку, объявления, отчеты.
Не игнорировать уведомления: 30 рабочих дней — время дать пояснения и закрыть вопрос без санкций.
Комментарии0 комментарий(ев)