Казахстанцам придется частые мобильные переводы объяснять налоговой: новые правила контроля

Қазақ тіліне аудару

С недавних пор казахстанцам приходится объяснять частые мобильные переводы в налоговую службу. Чтобы разобраться, что именно проверяют и как действовать, мы собрали подробный гид на основе официального разъяснения Комитета государственных доходов (КГД), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: freepik

Зачем налоговая проверяет мобильные переводы

Налоговики подчеркивают: главная цель проверок — выявить предпринимателей, скрывающих доходы.

Переводы между родственниками или сборы на дни рождения не являются нарушением.

Ключевые моменты:

Мобильные переводы используются как индикатор "теневых" доходов.

Цель — увеличить собираемость налогов и вывести бизнес из тени.

Основной фокус — личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности.

Главные критерии контроля

Передача данных в налоговые органы запускается при совпадении двух условий:

Массовость переводов: поступления от 100 и более разных лиц на личный счет в каждом из трёх последовательных месяцев. Суммарный денежный порог: общая сумма за три месяца превышает двенадцать минимальных заработных плат (в 2025 году — около 1 млн тенге при МЗП 85 000 тенге).

Особенности расчёта

Считают не по календарным кварталам, а по любым трём последовательным месяцам («скользящее окно»).

Денежный критерий суммируется только по личным счетам каждого банка отдельно (Kaspi — Kaspi, Halyk — Halyk и т.д.).

Как банки передают данные

Если совпадают формальные признаки:

Банк передаёт сведения в КГД.

Дальше включается камеральный контроль и оценка характера поступлений.

Назначение платежа (подарок, сборы и т.д.) не отменяет проверку.

Что делать, если переводы личные

Если вы получили уведомление:

Подготовьте пояснения и подтверждающие документы: расписки о займах или возврате;

подтверждения дарения;

переписку с отправителями, объявления о сборах, списки участников;

любые доказательства, что это не доход от предпринимательской деятельности. Срок предоставления — 30 рабочих дней со дня вручения уведомления.

Важно: штрафы не назначаются автоматически. Они возможны только после камерального контроля и непредставления пояснений.

На кого распространяется контроль

Проверка касается только получателя переводов.

Массовость и денежный порог — ключевые признаки.

Отправители не проверяются.

Возможные последствия при выявлении "скрытой деятельности"

Если КГД подтверждает доход от бизнеса без регистрации:

Доначисляются налоги и обязательные платежи.

Применяются штрафные санкции.

Возникает обязанность зарегистрироваться как предприниматель или выбрать иной режим.

Блокировок счета "по умолчанию" нет — сначала уведомление, возможность дать пояснения или устранить нарушения.

Исключения для личных переводов

Переводы родственникам, друзьям, подарки и помощь — разрешены.

Сборы на лечение, похороны, свадьбы — считаются благотворительностью, если есть договор и отчетность.

Даже при совпадении формальных критериев, нужно лишь документально подтвердить личный или благотворительный характер переводов.

Валютные переводы

Контроль распространяется на переводы как в тенге , так и в иностранной валюте .

Применяются те же критерии массовости и порога за три последовательных месяца.

Индексация порога

Порог привязан к минимальной зарплате на 1 января каждого года.

В 2025 году ориентир — 1 млн тенге за три месяца.

Если МЗП меняется законом о бюджете, порог автоматически пересчитывается.

Закрепление правил и перспективы

Обязанность банков передавать сведения закреплена в Налоговом кодексе .

Критерии (массовость отправителей и сумма переводов) устанавливаются приказом уполномоченного органа с согласованием Национального банка.

В 2025 году КГД планирует закрепить порог 12 МЗП за три месяца. Других изменений не предусмотрено.

Примеры из практики

Пример А: Репетитор без регистрации

Август: 101 перевод от разных лиц

Сентябрь: 130

Октябрь: 100

Сумма: >1 млн тенге

Итог: сведения передаются, камеральный контроль → уведомление → регистрация или пояснения.

Пример Б: Сбор на лечение

Переводы от 100 и более лиц за три месяца, сумма превышает порог

Итог: мониторинг, но при наличии договора и отчета — доходы не облагаются налогом.

Пример В: Подарки и помощь семье

Массовых переводов нет, сумма ниже порога

Итог: контроль не применяется.

Что делать читателю уже сейчас