10.09.2025, 17:22

Казахстанцам придется частые мобильные переводы объяснять налоговой: новые правила контроля

Новости Казахстана 0 816

С недавних пор казахстанцам приходится объяснять частые мобильные переводы в налоговую службу. Чтобы разобраться, что именно проверяют и как действовать, мы собрали подробный гид на основе официального разъяснения Комитета государственных доходов (КГД), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

 

Фото: freepik
Фото: freepik

Зачем налоговая проверяет мобильные переводы

Налоговики подчеркивают: главная цель проверок — выявить предпринимателей, скрывающих доходы.
Переводы между родственниками или сборы на дни рождения не являются нарушением.

Ключевые моменты:

  • Мобильные переводы используются как индикатор "теневых" доходов.

  • Цель — увеличить собираемость налогов и вывести бизнес из тени.

  • Основной фокус — личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности.

Главные критерии контроля

Передача данных в налоговые органы запускается при совпадении двух условий:

  1. Массовость переводов: поступления от 100 и более разных лиц на личный счет в каждом из трёх последовательных месяцев.

  2. Суммарный денежный порог: общая сумма за три месяца превышает двенадцать минимальных заработных плат (в 2025 году — около 1 млн тенге при МЗП 85 000 тенге).

Особенности расчёта

  • Считают не по календарным кварталам, а по любым трём последовательным месяцам («скользящее окно»).

  • Денежный критерий суммируется только по личным счетам каждого банка отдельно (Kaspi — Kaspi, Halyk — Halyk и т.д.).

Как банки передают данные

Если совпадают формальные признаки:

  • Банк передаёт сведения в КГД.

  • Дальше включается камеральный контроль и оценка характера поступлений.

  • Назначение платежа (подарок, сборы и т.д.) не отменяет проверку.

Что делать, если переводы личные

Если вы получили уведомление:

  1. Подготовьте пояснения и подтверждающие документы:

    • расписки о займах или возврате;

    • подтверждения дарения;

    • переписку с отправителями, объявления о сборах, списки участников;

    • любые доказательства, что это не доход от предпринимательской деятельности.

  2. Срок предоставления — 30 рабочих дней со дня вручения уведомления.

Важно: штрафы не назначаются автоматически. Они возможны только после камерального контроля и непредставления пояснений.

На кого распространяется контроль

  • Проверка касается только получателя переводов.

  • Массовость и денежный порог — ключевые признаки.

  • Отправители не проверяются.

Возможные последствия при выявлении "скрытой деятельности"

Если КГД подтверждает доход от бизнеса без регистрации:

  • Доначисляются налоги и обязательные платежи.

  • Применяются штрафные санкции.

  • Возникает обязанность зарегистрироваться как предприниматель или выбрать иной режим.

Блокировок счета "по умолчанию" нет — сначала уведомление, возможность дать пояснения или устранить нарушения.

Исключения для личных переводов

  • Переводы родственникам, друзьям, подарки и помощь — разрешены.

  • Сборы на лечение, похороны, свадьбы — считаются благотворительностью, если есть договор и отчетность.

  • Даже при совпадении формальных критериев, нужно лишь документально подтвердить личный или благотворительный характер переводов.

Валютные переводы

  • Контроль распространяется на переводы как в тенге, так и в иностранной валюте.

  • Применяются те же критерии массовости и порога за три последовательных месяца.

Индексация порога

  • Порог привязан к минимальной зарплате на 1 января каждого года.

  • В 2025 году ориентир — 1 млн тенге за три месяца.

  • Если МЗП меняется законом о бюджете, порог автоматически пересчитывается.

Закрепление правил и перспективы

  • Обязанность банков передавать сведения закреплена в Налоговом кодексе.

  • Критерии (массовость отправителей и сумма переводов) устанавливаются приказом уполномоченного органа с согласованием Национального банка.

  • В 2025 году КГД планирует закрепить порог 12 МЗП за три месяца. Других изменений не предусмотрено.

Примеры из практики

Пример А: Репетитор без регистрации

  • Август: 101 перевод от разных лиц

  • Сентябрь: 130

  • Октябрь: 100

  • Сумма: >1 млн тенге
    Итог: сведения передаются, камеральный контроль → уведомление → регистрация или пояснения.

Пример Б: Сбор на лечение

  • Переводы от 100 и более лиц за три месяца, сумма превышает порог
    Итог: мониторинг, но при наличии договора и отчета — доходы не облагаются налогом.

Пример В: Подарки и помощь семье

  • Массовых переводов нет, сумма ниже порога
    Итог: контроль не применяется.

Что делать читателю уже сейчас

  • Следить за триггерами: 100 и более отправителей за три месяца + сумма выше 12 МЗП.

  • Разделять каналы: бизнес — через специальный счет, личные переводы — через личный счет.

  • Хранить подтверждения: расписки, договоры, переписку, объявления, отчеты.

  • Не игнорировать уведомления: 30 рабочих дней — время дать пояснения и закрыть вопрос без санкций.

