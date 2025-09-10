18+
10.09.2025, 18:43

Пенсионеры с двойным гражданством будут всю жизнь отдавать государству незаконные выплаты

Новости Казахстана 0 662

Пенсионерам, имеющим двойное гражданство, может грозить обязанность вернуть в государственный бюджет все полученные выплаты, если они получали пенсию одновременно в нескольких странах, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Министр труда объяснила меры наказания

В кулуарах мажилиса министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о последствиях для граждан с двойным гражданством, которые незаконно получают пенсионные выплаты.

«Наказание для них одно – возврат незаконно полученных бюджетных средств. Сумму ущерба определяет уполномоченный орган – Агентство по финансовому мониторингу. Все материалы уже переданы, следствие идет. Самое серьезное наказание – всю оставшуюся жизнь возвращать средства. Закон и порядок должны работать для всех», – отметила министр.

Она также подчеркнула, что Министерство труда не располагает данными о дате выезда гражданина из Казахстана, его снятии с регистрации и фактическом времени отсутствия на родине.

Задержка соглашения с Южной Кореей: причины и перспективы

Жакупова прокомментировала критику депутатов за затягивание подписания трудового соглашения с Южной Кореей.

По её словам, процесс был осложнен политической ситуацией в Корее: сменой президента и министра труда, что замедлило согласование документа.

«Мы уже близки к завершению процесса. Надеемся, что соглашение будет подписано до конца года. Последние 1,5 года мы активно работаем над этим вопросом, обсуждения продолжаются», – добавила она.

Министр пояснила, что после ухода президента и отсутствия министра в течение двух–трёх месяцев работы не завершились, но сейчас ведомство возобновляет переговоры. В рамках дорожной карты с корейской стороны планируется обеспечение возвращения казахстанцев на родину, в сотрудничестве с Комитетом миграции.

«Мы предоставили свои предложения, ждём их одобрения. Если всё согласуют, вопрос будет решён до конца года», – заявила Жакупова.

Ситуация казахстанцев в Южной Корее

Мажилисмен Нартай Сарсенгалиев уточнил, что в Южной Корее сейчас находятся около 16 тысяч казахстанцев, из которых 70% – нелегальные работники.

Он отметил, что это означает отсутствие социальных гарантий, уязвимость трудовых прав и риск оказаться в неблагоприятном положении.

«Казахстанцы за рубежом должны соблюдать законы, в том числе правила пребывания по визе», – подчеркнул Сарсенгалиев.

Вывод: Пенсионерам с двойным гражданством нужно быть внимательными к получению выплат из разных стран, а власти Казахстана продолжают работу над международными трудовыми соглашениями, чтобы защитить граждан за границей и восстановить контроль над бюджетными средствами.

