Все деньги в никуда: в 11 городах Казахстана дольщики платят за незаконные стройки

Почти две трети новостроек в Казахстане работают в «серой зоне», собирая деньги дольщиков без необходимых разрешений. Это выяснила Казахстанская жилищная компания (КЖК), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По данным КЖК, в августе 2025 года 62,5% жилых объектов в стране функционировали вне правового поля. Из 606 строящихся комплексов в 19 городах лишь 227 имели официальное разрешение акимата или гарантию КЖК.
Для сравнения, в 2024 году доля легальных объектов была ниже — 69,6%. За год ситуация изменилась следующим образом:
число объектов с разрешением увеличилось на 15,8%;
количество нелегальных строек сократилось на 15,4%;
общее число выставленных на продажу объектов снизилось с 644 до 606.
Абсолютно все новостройки в некоторых регионах Казахстана остаются вне закона. Полностью нелегальная застройка зафиксирована в следующих городах и населённых пунктах:
Актау
Кокшетау
Қонаев
Петропавловск
Тараз
Семей
Туркестан
Уральск
Павлодар
Кызылорда
село Бесагаш
В этих локациях ни один жилой комплекс не получил официального разрешения или гарантий КЖК для привлечения средств дольщиков.
Наименьшие показатели нелегальной застройки наблюдаются в:
Шымкенте — 36,9% объектов в «серой зоне»
Атырау — 45,5%
Астане — 50,2%
То есть в этих городах значительная часть новостроек всё же имеет официальное разрешение.
С сентября 2025 года требования по обязательному получению разрешения акимата или гарантии КЖК распространяются и на малоэтажные дома до трёх этажей, которые ранее не попадали под контроль.
Это означает, что даже небольшие жилые комплексы должны работать в рамках закона при привлечении дольщиков.
По словам председателя правления КЖК Алтая Куздибаева, на снижение нелегальной застройки должны повлиять следующие меры:
запрет на рекламу объектов без разрешения акимата или гарантии КЖК;
внедрение безналичной формы оплаты при покупке строящегося жилья;
увеличение штрафов за нарушение законодательства.
Эти меры направлены на ускорение «осветления» рынка и повышение прозрачности работы застройщиков.
