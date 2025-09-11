Все деньги в никуда: в 11 городах Казахстана дольщики платят за незаконные стройки

Қазақ тіліне аудару

Почти две трети новостроек в Казахстане работают в «серой зоне», собирая деньги дольщиков без необходимых разрешений. Это выяснила Казахстанская жилищная компания (КЖК), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: granmax.ru

Масштабы нелегальной застройки

По данным КЖК, в августе 2025 года 62,5% жилых объектов в стране функционировали вне правового поля. Из 606 строящихся комплексов в 19 городах лишь 227 имели официальное разрешение акимата или гарантию КЖК.

Для сравнения, в 2024 году доля легальных объектов была ниже — 69,6%. За год ситуация изменилась следующим образом:

число объектов с разрешением увеличилось на 15,8%;

количество нелегальных строек сократилось на 15,4%;

общее число выставленных на продажу объектов снизилось с 644 до 606.

Города с полностью «серым» рынком

Абсолютно все новостройки в некоторых регионах Казахстана остаются вне закона. Полностью нелегальная застройка зафиксирована в следующих городах и населённых пунктах:

Актау

Кокшетау

Қонаев

Петропавловск

Тараз

Семей

Туркестан

Уральск

Павлодар

Кызылорда

село Бесагаш

В этих локациях ни один жилой комплекс не получил официального разрешения или гарантий КЖК для привлечения средств дольщиков.

Города с частично легальными новостройками

Наименьшие показатели нелегальной застройки наблюдаются в:

Шымкенте — 36,9% объектов в «серой зоне»

Атырау — 45,5%

Астане — 50,2%

То есть в этих городах значительная часть новостроек всё же имеет официальное разрешение.

Новые правила для малоэтажек

С сентября 2025 года требования по обязательному получению разрешения акимата или гарантии КЖК распространяются и на малоэтажные дома до трёх этажей, которые ранее не попадали под контроль.

Это означает, что даже небольшие жилые комплексы должны работать в рамках закона при привлечении дольщиков.

Меры по «осветлению» рынка

По словам председателя правления КЖК Алтая Куздибаева, на снижение нелегальной застройки должны повлиять следующие меры:

запрет на рекламу объектов без разрешения акимата или гарантии КЖК;

внедрение безналичной формы оплаты при покупке строящегося жилья;

увеличение штрафов за нарушение законодательства.

Эти меры направлены на ускорение «осветления» рынка и повышение прозрачности работы застройщиков.