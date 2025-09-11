18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.09.2025, 06:43

Казахстанские туристы рискуют остаться без брони в российских отелях из-за проблем с регистрацией

Новости Казахстана 0 399

Поездки казахстанцев в Россию могут осложниться из-за технических и бюрократических проблем с регистрацией иностранцев в российских гостиницах. Отели в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах сталкиваются с трудностями при оформлении проживания гостей из-за рубежа, включая граждан Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на tourdom.ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Обязательная регистрация и электронные сбои

Согласно российскому законодательству, иностранные туристы должны быть поставлены на регистрационный учет в МВД не позднее следующего рабочего дня после заезда. Однако на практике этот процесс часто блокируется из-за сбоев в электронных системах.

Отели передают уведомления о гостях через портал государственных услуг (ЕПГУ), который обеспечивает электронный обмен данными с МВД. Но в этой цепочке возникают разнообразные проблемы:

  • сбои в программах передачи данных;

  • отсутствие стабильного интернет-соединения;

  • портал не воспринимает часть документов гостей;

  • длительная обработка уведомлений МВД.

Анна Боровикова, владелица московского отеля Library 3*, отмечает, что такие сбои случаются регулярно, создавая риск для своевременной регистрации туристов.

Проблемы с казахстанскими туристами

Особые трудности возникают при постановке на учет граждан Казахстана. В ЕПГУ нет возможности использовать ID-карты Казахстана, а также отсутствуют некоторые адреса и коды подразделений МВД. Это делает невозможной привычную процедуру регистрации для многих гостей из Казахстана.

Кроме того, портал не располагает привычными фильтрами для удобного поиска и обработки данных по дате, ФИО или статусу гостя, что дополнительно замедляет процесс.

Альтернатива — бумажные документы

Если регистрация через ЕПГУ невозможна, отелям приходится оформлять документы на бумажных носителях и лично доставлять их в МВД. Но и здесь часто возникают трудности: некоторые районные отделения отказываются принимать уведомления в бумажном виде.

Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo 5*, отмечает: «Заявление отель заполнит вовремя, но своевременная постановка гостя на учет оказывается невозможной по независящим от гостиницы причинам».

Договоры с МВД и бюрократия

Ежегодно отели должны продлевать договоры об электронном документообороте с МВД. Оформление новых соглашений требует времени: документы отправляют по почте или везут лично, и иногда возвращаются с ошибками, что увеличивает задержки.

Алексей Высоканов, руководитель сети Atelika Hotel Group, уточняет: «Иногда договоры возвращаются с ошибками, исправляем и отправляем снова. Это усложняет процесс регистрации гостей, включая казахстанских туристов».

Туристический вопрос остаётся открытым

Отельеры неоднократно поднимали проблему своевременного обмена данными с МВД и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, с попыткой привлечения Минцифры. Однако пока решение найдено не было.

Для казахстанских туристов это означает потенциальные задержки при заселении и необходимость заранее уточнять возможность бронирования и регистрацию в конкретной гостинице.

