Сотни миллиардов на кону: что будет с вкладами казахстанцев, если банк обанкротится

Когда банк сталкивается с банкротством, вкладчики не остаются без средств — их деньги возвращаются через систему гарантирования депозитов. Важную роль в этом процессе играет специальный резерв, формируемый за счет взносов банков и доходов от инвестиций, включая средства частных компаний, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

ФОТО: © Depositphotos.com/amixstudio

Как работает гарантирование вкладов в Казахстане

С момента обретения независимости в Казахстане было ликвидировано 9 банков второго уровня. Однако почти все банки страны участвуют в системе обязательного гарантирования депозитов. Это означает, что деньги вкладчиков не теряются даже в случае банкротства банка.

Существуют лимиты сумм, которые гарантированно возвращаются гражданам:

20 млн тенге — по сберегательным вкладам в национальной валюте;

10 млн тенге — по прочим вкладам в тенге и текущим счетам;

5 млн тенге — по счетам в иностранной валюте.

Специальный резерв: откуда берутся деньги

Выплаты вкладчикам производятся не «из воздуха». Каждый банк-участник системы гарантирования регулярно вносит средства в специальный резерв — «подушку безопасности».

Чтобы эти средства сохраняли свою ценность и приносили доход, они передаются управляющим, которые вкладывают их в различные финансовые инструменты.

До 2024 года управление резервом осуществлял исключительно Национальный банк РК, но с 2024 года часть активов была передана частным управляющим компаниям:

Halyk Finance

BCC Invest

Jusan Invest

Сентрас Секьюритиз

UD Capital

Tansar Capital

Всего в частные руки было передано 200 млрд тенге, и за несколько месяцев их доходность составила 10,43%, что принесло резерву дополнительные 23,3 млрд тенге. В годовом выражении доходность составила 25,57%.

Размер спецрезерва и его значение

По итогам 2024 года в специальном резерве КФГД накопилось более 1,5 трлн тенге. Инвестиционная деятельность управляющих принесла дополнительный доход 147,7 млрд тенге.

Чем больше средств хранится в резерве, тем выше защита вкладчиков. То есть успешная работа управляющих повышает надежность всей системы гарантирования депозитов в Казахстане.

Не все депозиты защищены

Важно понимать, что не все банковские продукты подпадают под защиту КФГД. Некоторые виды депозитов и вкладов остаются вне системы гарантирования, поэтому вкладчикам следует внимательно изучать условия конкретного продукта.

Аналогичная практика в пенсионных фондах

Схожий механизм инвестирования действует и в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). Активами фонда управляют как Национальный банк, так и частные управляющие инвестиционным портфелем. Полученная прибыль распределяется на индивидуальные счета казахстанцев, повышая доходность их пенсионных накоплений.