Правила освидетельствования: в Казахстане обсуждают проверку пешеходов на алкоголь

С 16 сентября 2025 года в Казахстане начнут действовать обновленные правила освидетельствования на состояние опьянения. Согласно документу, под проверку теперь могут попасть не только водители автомобилей, но и другие участники дорожного движения. Это означает, что в категорию проверяемых потенциально включены пешеходы и водители мопедов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Новые правила вступают в силу

Приказ Министра внутренних дел «Об утверждении Правил направления для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов» был опубликован 29 августа и официально вступает в силу в середине сентября.

Кто может попасть под проверку

Ранее действующие нормы распространялись исключительно на водителей транспортных средств и судоводителей маломерных судов. Однако новая редакция правил расширяет формулировку: освидетельствованию могут подвергаться «участники дорожного движения».

Пешеходы — впервые упоминаются как потенциальные объекты проверки.

Водители мопедов — также подпадают под действие документа.

Эксперты отмечают, что пока остается открытым вопрос: какие санкции будут применяться к пешеходам, если у них обнаружат признаки алкогольного опьянения.

Вопросы без ответов

Редакция NUR.KZ направила официальный запрос в МВД с просьбой разъяснить:

будут ли действительно проверять пешеходов на алкоголь;

в каких случаях это станет обязательным;

какое наказание последует при выявлении опьянения.

На данный момент ведомство комментариев не предоставило.

Другие изменения в правилах

Помимо расширения круга проверяемых, обновленные нормы предусматривают и ряд технических новшеств:

направление на освидетельствование можно будет оформлять в электронном виде ;

процедуру разрешено проводить без участия понятых , если весь процесс фиксируется с помощью видео- и аудиозаписи и при этом проверяемый дает согласие;

в случае несогласия гражданина с результатами проверки, его направят на медицинское освидетельствование в госорганизацию.

Ответственность за пьяное вождение

Хотя наказание для пешеходов пока не определено, для водителей санкции четко прописаны в статье 608 Кодекса об административных правонарушениях РК:

управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения — арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет ;

причинение вреда здоровью потерпевшего при отсутствии состава уголовного преступления — арест на 20 суток и лишение прав на 7 лет ;

повторное нарушение — арест на 25 суток и лишение прав на 9 лет.

Итог

Таким образом, с 16 сентября правила освидетельствования на опьянение в Казахстане становятся жестче и охватывают более широкий круг граждан. Вопрос о том, будут ли реально проверять пешеходов и что им грозит за нахождение в нетрезвом виде на дороге, пока остается открытым.