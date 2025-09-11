18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.76
630.85
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.09.2025, 08:18

Правила освидетельствования: в Казахстане обсуждают проверку пешеходов на алкоголь

Новости Казахстана 0 487

С 16 сентября 2025 года в Казахстане начнут действовать обновленные правила освидетельствования на состояние опьянения. Согласно документу, под проверку теперь могут попасть не только водители автомобилей, но и другие участники дорожного движения. Это означает, что в категорию проверяемых потенциально включены пешеходы и водители мопедов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

 

Фото: mazyr.by
Фото: mazyr.by

Новые правила вступают в силу

Приказ Министра внутренних дел «Об утверждении Правил направления для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов» был опубликован 29 августа и официально вступает в силу в середине сентября.

Кто может попасть под проверку

Ранее действующие нормы распространялись исключительно на водителей транспортных средств и судоводителей маломерных судов. Однако новая редакция правил расширяет формулировку: освидетельствованию могут подвергаться «участники дорожного движения».

  • Пешеходы — впервые упоминаются как потенциальные объекты проверки.

  • Водители мопедов — также подпадают под действие документа.

Эксперты отмечают, что пока остается открытым вопрос: какие санкции будут применяться к пешеходам, если у них обнаружат признаки алкогольного опьянения.

Вопросы без ответов

Редакция NUR.KZ направила официальный запрос в МВД с просьбой разъяснить:

  • будут ли действительно проверять пешеходов на алкоголь;

  • в каких случаях это станет обязательным;

  • какое наказание последует при выявлении опьянения.

На данный момент ведомство комментариев не предоставило.

Другие изменения в правилах

Помимо расширения круга проверяемых, обновленные нормы предусматривают и ряд технических новшеств:

  • направление на освидетельствование можно будет оформлять в электронном виде;

  • процедуру разрешено проводить без участия понятых, если весь процесс фиксируется с помощью видео- и аудиозаписи и при этом проверяемый дает согласие;

  • в случае несогласия гражданина с результатами проверки, его направят на медицинское освидетельствование в госорганизацию.

Ответственность за пьяное вождение

Хотя наказание для пешеходов пока не определено, для водителей санкции четко прописаны в статье 608 Кодекса об административных правонарушениях РК:

  • управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения — арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет;

  • причинение вреда здоровью потерпевшего при отсутствии состава уголовного преступления — арест на 20 суток и лишение прав на 7 лет;

  • повторное нарушение — арест на 25 суток и лишение прав на 9 лет.

Итог

Таким образом, с 16 сентября правила освидетельствования на опьянение в Казахстане становятся жестче и охватывают более широкий круг граждан. Вопрос о том, будут ли реально проверять пешеходов и что им грозит за нахождение в нетрезвом виде на дороге, пока остается открытым.

3
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?