11.09.2025, 08:50

Казахстанцам закрывают доступ к «пенсионке» для лечения зубов

Новости Казахстана 0 683

В Казахстане с 15 сентября 2025 года прекращается возможность подать заявку на использование пенсионных излишков для лечения зубов. Решение касается только стоматологических услуг и носит временный характер, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что изменится с 15 сентября

С указанной даты на платформе enpf-otbasy.kz больше не будут приниматься заявления на оплату стоматологических процедур за счет единовременных пенсионных выплат. Все заявки, поданные до 15 сентября, будут обработаны в стандартном порядке.

Почему принимают такие меры

По официальной версии, временные ограничения связаны с необходимостью пересмотра механизма использования пенсионных излишков в сфере стоматологии. Ранее власти поднимали вопрос о полном запрете использования пенсионных средств на оплату зубных услуг. Хотя запрет тогда не ввели, в настоящее время доступ к этой возможности все же приостановлен.

Проблема с «серыми схемами»

По информации источников, одной из причин решения стало использование стоматологических услуг как способа обналичивания накоплений. Многие казахстанцы оформляли фиктивные договоры на лечение, чтобы получить наличные деньги через пенсионные выплаты.

Что известно о будущем

На данный момент дата возобновления приема заявок неизвестна. «Отбасы банк» обещает сообщить об изменениях дополнительно. Таким образом, с 15 сентября воспользоваться пенсионными излишками для оплаты стоматологических услуг будет невозможно, что ограничит популярный среди граждан способ использования накоплений.

0
11
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

