Шесть лет бегства: чем обернулась для казахстанца попытка подкупить полицейского

В Грузии арестован гражданин Казахстана, находившийся в международном розыске по линии Интерпола. Мужчину подозревают в попытке подкупа сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Начало дела: проверка массажного салона

История берет начало в 2019 году. Тогда в одном из массажных салонов, принадлежавших задержанному, прошла проверка. Выяснилось, что под видом оздоровительных процедур в заведении предоставлялись интимные услуги. В результате против владельца началось расследование.

Попытка уйти от ответственности

Чтобы избежать уголовного преследования, мужчина, по версии следствия, предложил полицейскому взятку в размере 400 долларов США. Этот факт стал основанием для возбуждения уголовного дела по статье о коррупции.

Шесть лет в бегах

После инцидента подозреваемый покинул Казахстан и долгие годы скрывался за границей. Все это время он находился в международном розыске.

Решение вопроса об экстрадиции

Сейчас задержанный находится под стражей на территории Грузии. Компетентные органы рассматривают вопрос о его возможной выдаче Казахстану для дальнейшего разбирательства.