«Проснёшься — если заплатишь»: как работает система «рахметов» в больницах Казахстана

История о «денежной благодарности» врачам получила широкий резонанс после публикации актрисы и телеведущей Айнур Ильясовой. В конце августа она рассказала, что её маме сделали операцию в Национальном научном центре хирургии им. Сызганова в Алматы. Но едва женщина вышла из наркоза, врач-анестезиолог написал дочери и потребовал деньги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Ильясова отказалась платить и вместо этого опубликовала пост в соцсетях. Запись собрала сотни комментариев и вызвала бурное обсуждение в СМИ.
Проверка в клинике подтвердила: уголовного состава нет, но врач нарушил нормы этики. В итоге он был уволен.
По словам актрисы, цель её публикации была не в том, чтобы «очернить врачей», а в том, чтобы вывести из тени проблему «рахметов».
«Самое главное, что люди начали открыто говорить. Одни благодарили за смелость, другие упрекали: мол, врачи тяжело работают и зарабатывают мало. Но это не оправдание вымогательства», — отметила Ильясова.
Она уверена: корень проблемы в системе — низкие зарплаты, недостаточное финансирование медицины, потеря доверия пациентов. Но молчать и мириться с вымогательством — значит поощрять его.
Под постом Ильясовой десятки пользователей поделились личным опытом:
пациенты жаловались, что им намекали на деньги прямо в больницах;
женщины рассказывали, как в роддомах просили «көрімдік» за ребёнка;
многие признавались: «Если не дашь — страшно за исход операции».
Таким образом, проблема оказалась куда шире одного случая.
Традиция «поблагодарить врача» уходит корнями в прошлое. Ещё 150 лет назад пациенты приносили медикам еду — десяток яиц или кувшин молока. По сути, это были те же «рахметы», только в натуральной форме.
Бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов отмечает: благодарность врачам существует во многих странах, включая Европу. Но там это символические подарки — цветы или конфеты, исключительно добровольно. В Казахстане же нередко благодарность превращается в принуждение.
По мнению Биртанова, есть несколько причин:
низкие зарплаты врачей;
традиции и менталитет;
недостаточная профессиональная этика в медсреде;
главное — страх пациентов и недоверие к системе.
Он напомнил: ещё несколько лет назад в Минздраве ставили задачу довести зарплаты медиков до уровня, превышающего среднюю по стране в 2,5 раза. Но пока проблема сохраняется, а привычка «давать, чтобы быть спокойным» остаётся частью культуры.
Юрист Саида Таукелева подчёркивает: врачи приравнены к госслужащим и не имеют права принимать деньги или дорогие подарки.
Денежный «рахмет» может квалифицироваться как коррупция.
Допустимы только символические сувениры стоимостью до 2 МРП.
Любые намёки на вознаграждение со стороны медиков — уже вымогательство.
Пациенты, столкнувшиеся с требованием денег, могут обращаться в контакт-центр Минздрава по номеру 1414.
Социокультурная проблема «рахметов» — это одновременно вопрос доверия и выживания. Пациенты боятся остаться без должного внимания, а врачи — не свести концы с концами.
Биртанов считает, что 80% медиков сами предпочли бы работать без «конвертов», но часто система заставляет их участвовать в негласных схемах.
Эксперты сходятся во мнении:
необходимо повышать доверие к системе здравоохранения;
усиливать правовое регулирование и контроль;
закрепить в этическом кодексе полный запрет на «рахметы»;
развивать культуру нематериальной благодарности — отзывы, письма, цветы.
История Айнур Ильясовой показала: общество готово обсуждать тему открыто. Для актрисы важно, что её поступок стал примером.
«Я надеюсь, что другие тоже не будут молчать. Только так мы сможем изменить привычку, которая разрушает доверие к медицине», — подытожила она.
