«Проснёшься — если заплатишь»: как работает система «рахметов» в больницах Казахстана

История о «денежной благодарности» врачам получила широкий резонанс после публикации актрисы и телеведущей Айнур Ильясовой. В конце августа она рассказала, что её маме сделали операцию в Национальном научном центре хирургии им. Сызганова в Алматы. Но едва женщина вышла из наркоза, врач-анестезиолог написал дочери и потребовал деньги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz

Скандал, который всколыхнул общество

Ильясова отказалась платить и вместо этого опубликовала пост в соцсетях. Запись собрала сотни комментариев и вызвала бурное обсуждение в СМИ.

Проверка в клинике подтвердила: уголовного состава нет, но врач нарушил нормы этики. В итоге он был уволен.

«Я не хотела хайпа — я хотела честного разговора»

По словам актрисы, цель её публикации была не в том, чтобы «очернить врачей», а в том, чтобы вывести из тени проблему «рахметов».

«Самое главное, что люди начали открыто говорить. Одни благодарили за смелость, другие упрекали: мол, врачи тяжело работают и зарабатывают мало. Но это не оправдание вымогательства», — отметила Ильясова.

Она уверена: корень проблемы в системе — низкие зарплаты, недостаточное финансирование медицины, потеря доверия пациентов. Но молчать и мириться с вымогательством — значит поощрять его.

«Пришлось дать»: реакции казахстанцев

Под постом Ильясовой десятки пользователей поделились личным опытом:

пациенты жаловались, что им намекали на деньги прямо в больницах;

женщины рассказывали, как в роддомах просили «көрімдік» за ребёнка;

многие признавались: «Если не дашь — страшно за исход операции».

Таким образом, проблема оказалась куда шире одного случая.

Исторический контекст: от яиц и молока к «конвертам»

Традиция «поблагодарить врача» уходит корнями в прошлое. Ещё 150 лет назад пациенты приносили медикам еду — десяток яиц или кувшин молока. По сути, это были те же «рахметы», только в натуральной форме.

Бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов отмечает: благодарность врачам существует во многих странах, включая Европу. Но там это символические подарки — цветы или конфеты, исключительно добровольно. В Казахстане же нередко благодарность превращается в принуждение.

Почему «рахметы» живы до сих пор?

По мнению Биртанова, есть несколько причин:

низкие зарплаты врачей;

традиции и менталитет;

недостаточная профессиональная этика в медсреде;

главное — страх пациентов и недоверие к системе.

Он напомнил: ещё несколько лет назад в Минздраве ставили задачу довести зарплаты медиков до уровня, превышающего среднюю по стране в 2,5 раза. Но пока проблема сохраняется, а привычка «давать, чтобы быть спокойным» остаётся частью культуры.

Правовая сторона вопроса

Юрист Саида Таукелева подчёркивает: врачи приравнены к госслужащим и не имеют права принимать деньги или дорогие подарки.

Денежный «рахмет» может квалифицироваться как коррупция.

Допустимы только символические сувениры стоимостью до 2 МРП.

Любые намёки на вознаграждение со стороны медиков — уже вымогательство.

Пациенты, столкнувшиеся с требованием денег, могут обращаться в контакт-центр Минздрава по номеру 1414.

Страх против доверия

Социокультурная проблема «рахметов» — это одновременно вопрос доверия и выживания. Пациенты боятся остаться без должного внимания, а врачи — не свести концы с концами.

Биртанов считает, что 80% медиков сами предпочли бы работать без «конвертов», но часто система заставляет их участвовать в негласных схемах.

Что делать?

Эксперты сходятся во мнении:

необходимо повышать доверие к системе здравоохранения;

усиливать правовое регулирование и контроль;

закрепить в этическом кодексе полный запрет на «рахметы»;

развивать культуру нематериальной благодарности — отзывы, письма, цветы.

«Начать говорить — уже шаг вперёд»

История Айнур Ильясовой показала: общество готово обсуждать тему открыто. Для актрисы важно, что её поступок стал примером.