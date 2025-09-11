18+
11.09.2025, 11:31

Абонентские данные казахстанцев пойдут в КНБ: сенаторы предупредили о риске роста тарифов

Новости Казахстана 0 424

В Казахстане планируется закрепить норму, обязывающую операторов связи предоставлять информацию об абонентах в Бюро национальной статистики (БНС) и Комитет национальной безопасности (КНБ). Соответствующие поправки в законопроект представил сенатор Шакарым Буктугутов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Depositphotos

По его словам, речь идет об обезличенных данных, которые будут использоваться исключительно для статистической деятельности. При этом подчеркивается необходимость обеспечения защиты персональных данных и четкой регламентации правил их обезличивания.

Для чего нужны данные

Сенатор Алтынбек Нухулы отметил, что инициатива объясняется необходимостью анализа перемещения населения, а также мониторинга миграционных и туристических потоков.

Однако парламентарий обратил внимание, что нововведение может повлечь дополнительные расходы для операторов связи. В конечном итоге это способно отразиться на тарифах и увеличить стоимость услуг для населения. Он задал вопрос, существуют ли иные способы получения статистических данных, не требующие сбора информации через операторов.

Аргументы Бюро нацстатистики

Глава БНС Максат Турлубаев пояснил, что вопрос изучается уже два года, и мобильные операторы активно вовлечены в процесс. По его словам, существующие источники информации — таможенные органы, отчеты предпринимателей и другие госструктуры — не дают полной картины.

Так, в 2024 году таможенные службы сообщили о 7,1 млн прибывших туристов, тогда как данные бизнеса отражали лишь 1,3 млн. Разница в более чем 5 млн человек, по мнению Турлубаева, является существенным пробелом, который можно восполнить только с помощью операторов связи.

Примеры расхождений

В качестве иллюстрации он привел данные о турпотоке в Астану. В первом квартале 2024 года БНС зафиксировало 294 тыс. внутренних туристов. При этом информация операторов связи показала почти в два раза большее число — 542 тыс. человек.

"Мы видим, что данные операторов максимально точные и позволяют реально оценить масштабы туризма и миграции", — подчеркнул глава БНС.

Финансовая нагрузка на операторов

Турлубаев отметил, что механизм взаимодействия с КНБ и Министерством цифровизации будет выстроен с учетом возможных расходов для операторов. По его мнению, дополнительных затрат у компаний не должно возникнуть, так как основная инфраструктура уже задействована.

Законодательное оформление

Сенат одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования системы господдержки отрасли инновационной деятельности и госстатистики» в двух чтениях. Теперь документ направлен на подпись президенту.

karabalkin
karabalkin
Да куда больше то? Я конечно извиняюсь, но тариф с названием "Особо выгодный" за 6300 уже звучит как издёвка какая то, а тут мол ещё приготовиться к росту) Как же все пытаются найти ту грань терпения людей - но рано или поздно это терпение то лопнет.
11.09.2025, 08:46
