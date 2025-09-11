18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.09.2025, 12:29

Минтруда определило, кто из казахстанцев останется без соцподдержки: что важно знать

Новости Казахстана

Министерство труда и социальной защиты населения запускает тестирование скоринговой системы для оценки мер социальной поддержки. С помощью этой модели будут анализировать материальное положение казахстанских семей и определять, на какую государственную помощь они могут рассчитывать, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Новая модель оценки нуждаемости

Скоринговая система будет использоваться для назначения дополнительных мер социальной поддержки, финансируемых из бюджетов акиматов. Среди них:

  • Бесплатное питание в школах;

  • Места в общежитиях для студентов колледжей и вузов;

  • Санаторно-курортное лечение;

  • Жилищная помощь.

По словам министерства, уровень благосостояния каждой семьи будет оцениваться по 23 социально-демографическим и экономическим критериям. Все претенденты на помощь классифицируются в шесть категорий: от семей с крайней нуждаемостью до домохозяйств с высоким благосостоянием. Решение о предоставлении поддержки принимается автоматически на основе данных, собранных через Цифровую карту семьи.

На что будут смотреть при оценке

При определении нуждаемости учитываются как материальные, так и нематериальные показатели:

  • Материальные: доходы семьи, имущество, транспорт, наличие кредитов.

  • Нематериальные: состояние здоровья, инвалидность, уровень образования.

  • Дополнительно учитывается иждивенческая нагрузка и возможные скрытые доходы, например, от неформальной занятости.

Семьи с высоким уровнем благосостояния будут исключаться из дополнительных мер поддержки. К ним относятся домохозяйства, где:

  • есть две и более единиц жилья;

  • имеется два и более транспортных средства;

  • зарегистрировано юридическое лицо (ИП, ТОО);

  • ежемесячный доход на одного члена семьи превышает 4 прожиточных минимума (более 220 000 тенге в 2025 году).

Эти домохозяйства будут отнесены к 6-й категории благосостояния и не смогут рассчитывать на помощь из местных бюджетов.

Гарантированные выплаты остаются

Минтруд подчеркнул, что внедрение скоринговой модели не затронет гарантированные выплаты из республиканского бюджета. К ним относятся:

  • Базовая и солидарная пенсии;

  • Пособия по рождению и уходу за ребёнком до 1,5 лет;

  • Пособия многодетным и награждённым матерям;

  • Пособия по инвалидности и уходу за ребёнком с инвалидностью;

  • Пособие по потере кормильца;

  • Специальные государственные пособия и другие — всего 41 вид.

Также сохраняются в прежнем объёме адресная социальная помощь и пять видов выплат из Государственного фонда социального страхования для участников системы обязательного социального страхования.

Пилотный проект уже стартовал

Пилотное внедрение скоринговой модели прошло в двух регионах: Шымкенте и Карагандинской области. В Минтруде уверены, что новая система позволит более адресно предоставлять помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

