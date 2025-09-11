Минтруда определило, кто из казахстанцев останется без соцподдержки: что важно знать

Қазақ тіліне аудару

Министерство труда и социальной защиты населения запускает тестирование скоринговой системы для оценки мер социальной поддержки. С помощью этой модели будут анализировать материальное положение казахстанских семей и определять, на какую государственную помощь они могут рассчитывать, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Фото: gov.kz

Новая модель оценки нуждаемости

Скоринговая система будет использоваться для назначения дополнительных мер социальной поддержки, финансируемых из бюджетов акиматов. Среди них:

Бесплатное питание в школах;

Места в общежитиях для студентов колледжей и вузов;

Санаторно-курортное лечение;

Жилищная помощь.

По словам министерства, уровень благосостояния каждой семьи будет оцениваться по 23 социально-демографическим и экономическим критериям. Все претенденты на помощь классифицируются в шесть категорий: от семей с крайней нуждаемостью до домохозяйств с высоким благосостоянием. Решение о предоставлении поддержки принимается автоматически на основе данных, собранных через Цифровую карту семьи.

На что будут смотреть при оценке

При определении нуждаемости учитываются как материальные, так и нематериальные показатели:

Материальные: доходы семьи, имущество, транспорт, наличие кредитов.

Нематериальные: состояние здоровья, инвалидность, уровень образования.

Дополнительно учитывается иждивенческая нагрузка и возможные скрытые доходы, например, от неформальной занятости.

Семьи с высоким уровнем благосостояния будут исключаться из дополнительных мер поддержки. К ним относятся домохозяйства, где:

есть две и более единиц жилья;

имеется два и более транспортных средства;

зарегистрировано юридическое лицо (ИП, ТОО);

ежемесячный доход на одного члена семьи превышает 4 прожиточных минимума (более 220 000 тенге в 2025 году).

Эти домохозяйства будут отнесены к 6-й категории благосостояния и не смогут рассчитывать на помощь из местных бюджетов.

Гарантированные выплаты остаются

Минтруд подчеркнул, что внедрение скоринговой модели не затронет гарантированные выплаты из республиканского бюджета. К ним относятся:

Базовая и солидарная пенсии;

Пособия по рождению и уходу за ребёнком до 1,5 лет;

Пособия многодетным и награждённым матерям;

Пособия по инвалидности и уходу за ребёнком с инвалидностью;

Пособие по потере кормильца;

Специальные государственные пособия и другие — всего 41 вид.

Также сохраняются в прежнем объёме адресная социальная помощь и пять видов выплат из Государственного фонда социального страхования для участников системы обязательного социального страхования.

Пилотный проект уже стартовал

Пилотное внедрение скоринговой модели прошло в двух регионах: Шымкенте и Карагандинской области. В Минтруде уверены, что новая система позволит более адресно предоставлять помощь тем, кто действительно в ней нуждается.