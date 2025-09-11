Минтруда определило, кто из казахстанцев останется без соцподдержки: что важно знать

Министерство труда и социальной защиты населения запускает тестирование скоринговой системы для оценки мер социальной поддержки. С помощью этой модели будут анализировать материальное положение казахстанских семей и определять, на какую государственную помощь они могут рассчитывать, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.
Скоринговая система будет использоваться для назначения дополнительных мер социальной поддержки, финансируемых из бюджетов акиматов. Среди них:
Бесплатное питание в школах;
Места в общежитиях для студентов колледжей и вузов;
Санаторно-курортное лечение;
Жилищная помощь.
По словам министерства, уровень благосостояния каждой семьи будет оцениваться по 23 социально-демографическим и экономическим критериям. Все претенденты на помощь классифицируются в шесть категорий: от семей с крайней нуждаемостью до домохозяйств с высоким благосостоянием. Решение о предоставлении поддержки принимается автоматически на основе данных, собранных через Цифровую карту семьи.
При определении нуждаемости учитываются как материальные, так и нематериальные показатели:
Материальные: доходы семьи, имущество, транспорт, наличие кредитов.
Нематериальные: состояние здоровья, инвалидность, уровень образования.
Дополнительно учитывается иждивенческая нагрузка и возможные скрытые доходы, например, от неформальной занятости.
Семьи с высоким уровнем благосостояния будут исключаться из дополнительных мер поддержки. К ним относятся домохозяйства, где:
есть две и более единиц жилья;
имеется два и более транспортных средства;
зарегистрировано юридическое лицо (ИП, ТОО);
ежемесячный доход на одного члена семьи превышает 4 прожиточных минимума (более 220 000 тенге в 2025 году).
Эти домохозяйства будут отнесены к 6-й категории благосостояния и не смогут рассчитывать на помощь из местных бюджетов.
Минтруд подчеркнул, что внедрение скоринговой модели не затронет гарантированные выплаты из республиканского бюджета. К ним относятся:
Базовая и солидарная пенсии;
Пособия по рождению и уходу за ребёнком до 1,5 лет;
Пособия многодетным и награждённым матерям;
Пособия по инвалидности и уходу за ребёнком с инвалидностью;
Пособие по потере кормильца;
Специальные государственные пособия и другие — всего 41 вид.
Также сохраняются в прежнем объёме адресная социальная помощь и пять видов выплат из Государственного фонда социального страхования для участников системы обязательного социального страхования.
Пилотное внедрение скоринговой модели прошло в двух регионах: Шымкенте и Карагандинской области. В Минтруде уверены, что новая система позволит более адресно предоставлять помощь тем, кто действительно в ней нуждается.
