Казахстан выступил с заявлением после публикации Bloomberg о санкциях ЕС

Министерство торговли и интеграции Казахстана выступило с официальным заявлением после публикаций о том, что Европейский союз может использовать механизм противодействия обходу санкций в отношении страны. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: euractiv.com

Bloomberg о возможном 19-м пакете санкций ЕС

Ведущее международное издание Bloomberg опубликовало материал, посвящённый подготовке нового, 19-го пакета санкций Европейского союза против России. По информации СМИ, под ограничения могут попасть около шести банков и энергетических компаний, а также платёжные системы, криптовалютные биржи и схемы торговли нефтью.

Отдельное внимание в статье уделено Казахстану. Издание, ссылаясь на источники, утверждает, что ЕС обсуждает возможность впервые использовать так называемый «инструмент противодействия обходу санкций» именно в отношении Казахстана.

"Речь идёт о запрете ввоза в Казахстан определённого оборудования, которое, по данным ЕС, в значительных объёмах перенаправляется в Россию и используется там для производства вооружений. Однако решение требует серьёзной доказательной базы и единогласного одобрения всех стран ЕС", — отмечает Bloomberg.

Издание также подчеркнуло, что обсуждения продолжаются и состав пакета санкций может измениться.

Справка: термин “anti-circumvention tool” (инструмент противодействия обходу санкций) не подразумевает прямые санкции против Казахстана. Это механизм ограничения импорта отдельных товаров, если есть доказательства их дальнейшего перенаправления в Россию. Юридически это инструмент торговых ограничений, но англоязычные СМИ часто трактуют его как часть санкционной политики ЕС.

Официальная позиция Казахстана

В Министерстве торговли и интеграции подчеркнули, что Казахстан пока не получал официальных уведомлений от ЕС о возможном применении инструмента противодействия обходу санкций.

"Мы ведём постоянный диалог с партнёрами из ЕС. Ранее по итогам переговоров удалось урегулировать вопрос транзита казахстанского угля через российские порты и исключить его из-под ограничений. Аналогичный подход будет применяться и по другим направлениям — с акцентом на прозрачность внешнеэкономической деятельности, защиту национальных интересов и обеспечение устойчивости торговли", — отметили в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что Казахстан последовательно выполняет свои международные обязательства и принимает меры, чтобы территория страны не использовалась для обхода ограничительных мер.