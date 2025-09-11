Казахстанский бизнесмен объявлен в розыск по обвинению в финансировании банды Кольбаева

Қазақ тіліне аудару

Казахстанский предприниматель Камалутин Халиков объявлен в розыск по подозрению в финансировании организованной преступной группировки, связанной с известным вором в законе Камчы Кольбаевым. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Фото / соцсети / abikeevaaida

Связь с организованной преступностью

По данным правоохранительных органов, Халиков подозревается в предоставлении финансовой поддержки деятельности ОПГ Камчы Кольбаева. Ранее предприниматель уже привлекался к уголовной ответственности за участие в организации преступной группы на территории Казахстана.

Деятельность и активы

Камалутин Халиков является президентом Федерации бокса Карагандинской области и владеет финансовыми активами в строительном секторе. Кроме того, по информации ГКНБ, он занимался контрабандой товаров из Кыргызстана в Казахстан.

Реакция властей

В отношении Халикова начата активная розыскная работа. Государственные органы подчеркивают важность своевременного выявления и пресечения финансовой поддержки преступных организаций на территории страны.