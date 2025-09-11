Евразийский банк отключит все сервисы: что нужно знать клиентам

Қазақ тіліне аудару

Евразийский банк предупредил клиентов о временной приостановке работы своих сервисов в связи с проведением плановых технических работ, сообщает Lada.kz со ссылкой на eubank.kz.

Фото: banks.am

Когда произойдет отключение

Плановое обновление системы пройдет с 22:00 11 сентября до 06:00 утра 12 сентября 2025 года. В течение этого времени доступ к банковским сервисам будет ограничен.

Какие сервисы будут недоступны

Во время технических работ не будут работать следующие сервисы и устройства:

операции по банковским картам;

банкоматы;

инфо- и платежные терминалы;

POS-терминалы;

карточные операции в мобильном приложении Smartbank.

Рекомендации для клиентов

Банк советует клиентам заранее:

снять необходимую сумму наличных;

спланировать все платежи и переводы, чтобы избежать неудобств.

Обещание банка

В пресс-службе Евразийского банка подчеркнули, что работы плановые, и к утру 12 сентября все сервисы будут полностью восстановлены.