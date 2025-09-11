Евразийский банк отключит все сервисы: что нужно знать клиентам

Евразийский банк предупредил клиентов о временной приостановке работы своих сервисов в связи с проведением плановых технических работ, сообщает Lada.kz со ссылкой на eubank.kz.
Плановое обновление системы пройдет с 22:00 11 сентября до 06:00 утра 12 сентября 2025 года. В течение этого времени доступ к банковским сервисам будет ограничен.
Во время технических работ не будут работать следующие сервисы и устройства:
операции по банковским картам;
банкоматы;
инфо- и платежные терминалы;
POS-терминалы;
карточные операции в мобильном приложении Smartbank.
Банк советует клиентам заранее:
снять необходимую сумму наличных;
спланировать все платежи и переводы, чтобы избежать неудобств.
В пресс-службе Евразийского банка подчеркнули, что работы плановые, и к утру 12 сентября все сервисы будут полностью восстановлены.
