Взрыв в пункте приема металла в Алматинской области: три человека погибли

Қазақ тіліне аудару

В Илийском районе Алматинской области произошел трагический инцидент: в результате взрыва на пункте приема металла погибли три человека. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщает Lada.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

Фото: uslugi.yandex.ru

Обстоятельства происшествия

По информации официального Instagram-аккаунта Департамента полиции Алматинской области, взрыв произошел на территории одного из пунктов приема металла.

«В результате хлопка неустановленного предмета погибли три человека. Их тела были обнаружены без признаков жизни», — сообщили в ведомстве.

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы, включая полицию, пожарных и бригаду скорой помощи.

Расследование и следственные действия

В настоящее время проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего. Все следственные действия осуществляются в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.