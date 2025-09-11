18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.09.2025, 15:39

До $3,2 тыс. за квартал: как казахстанские врачи будут «зарабатывать на здоровье» пациентов

Новости Казахстана 0 442

Министерство здравоохранения Казахстана представило новые показатели стимулирования работы медицинских работников. Теперь врачи, медсёстры и фельдшеры смогут получать до 1,7 млн тенге ($3,2 тыс.) за квартал при качественном выполнении своих обязанностей, сообщили в Национальном научном центре развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Рост расходов и необходимость мотивации

По данным Минздрава, с 2020 по 2024 годы расходы на экстренные госпитализации выросли на 600%, что потребовало пересмотра системы стимулирования персонала.

В ведомстве подчеркнули, что мотивация медиков первичного звена особенно важна из-за:

  • Высокой психоэмоциональной нагрузки;

  • Особых условий труда;

  • Увеличения задач по профилактике хронических неинфекционных заболеваний.

История стимулирующей системы

С 2011 года медорганизации Казахстана формируют тарифы с учётом стимулирующего компонента подушевого норматива (СКПН). Ранее сумма выплат рассчитывалась на одного прикреплённого жителя и распределялась по участкам в зависимости от результатов работы.

Однако, как отметили эксперты, с 2011 года методика не пересматривалась, и стимулы перестали быть эффективными для врачей.

Автоматизация и новые показатели

Обновлённые индикаторы полностью автоматизированы:

  • Исключают формальное выполнение работы;

  • Устраняют приписки;

  • Позволяют объективно оценивать результаты каждого участка.

При качественном выполнении работы сумма поощрения может достигать 1,7 млн тенге за квартал. В выплаты включены:

  • Участковые врачи;

  • Участковые медсёстры;

  • Фельдшеры;

  • Акушерки, работающие с беременными на участке.

Примеры начисления баллов

Система начисления баллов стимулирует раннее выявление и качественное наблюдение за пациентами:

  • 50 баллов за полноценный охват динамическим наблюдением пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом (1 балл = $32,8);

  • 25 баллов за раннее выявление хронических заболеваний и оздоровление женщин до беременности;

  • Отдельные бонусы за раннее выявление злокачественных новообразований и случаев туберкулёза (1 бонус = $36,5).

Удобная система мониторинга

Информсистема подушевого финансирования позволяет участкам:

  • Отслеживать результаты работы;

  • Рационально планировать деятельность;

  • Вносить своевременные корректировки.

Обновлённые показатели призваны повысить эффективность медицинской помощи и создать справедливую систему мотивации для врачей и медперсонала по всей стране.

