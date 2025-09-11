До $3,2 тыс. за квартал: как казахстанские врачи будут «зарабатывать на здоровье» пациентов

Министерство здравоохранения Казахстана представило новые показатели стимулирования работы медицинских работников. Теперь врачи, медсёстры и фельдшеры смогут получать до 1,7 млн тенге ($3,2 тыс.) за квартал при качественном выполнении своих обязанностей, сообщили в Национальном научном центре развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
По данным Минздрава, с 2020 по 2024 годы расходы на экстренные госпитализации выросли на 600%, что потребовало пересмотра системы стимулирования персонала.
В ведомстве подчеркнули, что мотивация медиков первичного звена особенно важна из-за:
Высокой психоэмоциональной нагрузки;
Особых условий труда;
Увеличения задач по профилактике хронических неинфекционных заболеваний.
С 2011 года медорганизации Казахстана формируют тарифы с учётом стимулирующего компонента подушевого норматива (СКПН). Ранее сумма выплат рассчитывалась на одного прикреплённого жителя и распределялась по участкам в зависимости от результатов работы.
Однако, как отметили эксперты, с 2011 года методика не пересматривалась, и стимулы перестали быть эффективными для врачей.
Обновлённые индикаторы полностью автоматизированы:
Исключают формальное выполнение работы;
Устраняют приписки;
Позволяют объективно оценивать результаты каждого участка.
При качественном выполнении работы сумма поощрения может достигать 1,7 млн тенге за квартал. В выплаты включены:
Участковые врачи;
Участковые медсёстры;
Фельдшеры;
Акушерки, работающие с беременными на участке.
Система начисления баллов стимулирует раннее выявление и качественное наблюдение за пациентами:
50 баллов за полноценный охват динамическим наблюдением пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом (1 балл = $32,8);
25 баллов за раннее выявление хронических заболеваний и оздоровление женщин до беременности;
Отдельные бонусы за раннее выявление злокачественных новообразований и случаев туберкулёза (1 бонус = $36,5).
Информсистема подушевого финансирования позволяет участкам:
Отслеживать результаты работы;
Рационально планировать деятельность;
Вносить своевременные корректировки.
Обновлённые показатели призваны повысить эффективность медицинской помощи и создать справедливую систему мотивации для врачей и медперсонала по всей стране.
