До $3,2 тыс. за квартал: как казахстанские врачи будут «зарабатывать на здоровье» пациентов

Министерство здравоохранения Казахстана представило новые показатели стимулирования работы медицинских работников. Теперь врачи, медсёстры и фельдшеры смогут получать до 1,7 млн тенге ($3,2 тыс.) за квартал при качественном выполнении своих обязанностей, сообщили в Национальном научном центре развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: gov.kz

Рост расходов и необходимость мотивации

По данным Минздрава, с 2020 по 2024 годы расходы на экстренные госпитализации выросли на 600%, что потребовало пересмотра системы стимулирования персонала.

В ведомстве подчеркнули, что мотивация медиков первичного звена особенно важна из-за:

Высокой психоэмоциональной нагрузки ;

Особых условий труда ;

Увеличения задач по профилактике хронических неинфекционных заболеваний.

История стимулирующей системы

С 2011 года медорганизации Казахстана формируют тарифы с учётом стимулирующего компонента подушевого норматива (СКПН). Ранее сумма выплат рассчитывалась на одного прикреплённого жителя и распределялась по участкам в зависимости от результатов работы.

Однако, как отметили эксперты, с 2011 года методика не пересматривалась, и стимулы перестали быть эффективными для врачей.

Автоматизация и новые показатели

Обновлённые индикаторы полностью автоматизированы:

Исключают формальное выполнение работы;

Устраняют приписки;

Позволяют объективно оценивать результаты каждого участка.

При качественном выполнении работы сумма поощрения может достигать 1,7 млн тенге за квартал. В выплаты включены:

Участковые врачи;

Участковые медсёстры;

Фельдшеры;

Акушерки, работающие с беременными на участке.

Примеры начисления баллов

Система начисления баллов стимулирует раннее выявление и качественное наблюдение за пациентами:

50 баллов за полноценный охват динамическим наблюдением пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом (1 балл = $32,8);

25 баллов за раннее выявление хронических заболеваний и оздоровление женщин до беременности;

Отдельные бонусы за раннее выявление злокачественных новообразований и случаев туберкулёза (1 бонус = $36,5).

Удобная система мониторинга

Информсистема подушевого финансирования позволяет участкам:

Отслеживать результаты работы ;

Рационально планировать деятельность ;

Вносить своевременные корректировки.

Обновлённые показатели призваны повысить эффективность медицинской помощи и создать справедливую систему мотивации для врачей и медперсонала по всей стране.