Казахстанцы массово бросились покупать жильё - рекордный спрос и загадка регионов

В августе 2025 года казахстанцы оформили 41 380 сделок купли-продажи жилья, что на 4,1% больше, чем в июле, и стало максимальным показателем с начала года. В сравнении с августом 2024 года рост скромный — всего +1,3%, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
По данным Бюро национальной статистики, спрос на жильё за месяц увеличился в 14 регионах, в то время как в шести областях, включая Алматы, наблюдалось снижение активности.
Наибольший месячный прирост показали следующие области:
Жетысу — +24,4% (990 сделок), при этом годовой рост составил +14,1%.
Улытау — +14,6% (283 сделки), несмотря на резкое падение за год — -29,8%.
Западно-Казахстанская область (ЗКО) — +10,2% (1 260 сделок), годовая динамика — -28,1%.
Астана — +9,5% (9 457 сделок), годовой рост +15,3%.
Алматинская область — +9,5% (2 196 сделок), рост за год +12,2%.
Абайская область — +9,9% (973 сделки), годовая динамика — -6,8%.
Также заметное увеличение наблюдалось в Акмолинской (+6,1%, 1 579 сделок), Карагандинской (+6,1%, 2 923 сделки) и ВКО (+9,6%, 1 208 сделок) областях.
Снижение активности за месяц зафиксировано в следующих областях:
Кызылординская область — резкое падение -19% (650 сделок).
Улытау — снижение за год — -29,8%, несмотря на рост по месяцу.
Туркестанская область — -8,6% (972 сделки).
Жамбылская область — -5,9% (1 179 сделок).
Алматы — небольшое снижение —0,4% (8 402 сделки).
Костанайская область — -2,7% (1 296 сделок).
Северо-Казахстанская область (СКО) — -4,8% (740 сделок).
Мангистауская область осталась без изменений (0%, 1 726 сделок), а Атырауская область показала минимальный рост +1,4% (949 сделок).
Квартиры — 32 853 сделки, лидеры по продажам: Астана, Алматы и Карагандинская область.
Индивидуальные дома — 8 527 сделок.
По типам квартир — наибольший спрос на однокомнатные квартиры: 12 734 сделки в августе.
По сравнению с августом прошлого года:
Алматы — лидер по годовому росту: +16%.
Астана — уверенный рост +15,3%.
Шымкент — +6,8%.
Улытау — самое сильное падение — -29,8%.
Август стал самым активным месяцем года, чему способствовали сезонный фактор (рост перед осенью) и оживление ипотечного кредитования.
Рост спроса наблюдается в 14 регионах, однако снижение в шести областях показывает неоднородность рынка.
Астана и Алматы продолжают формировать основную долю рынка, при этом Алматы усиливает позиции по годовому росту.
Региональные различия усиливаются: в одних областях сделки растут двузначными темпами, в других — продолжается спад.
