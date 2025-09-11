Казахстанцы массово бросились покупать жильё - рекордный спрос и загадка регионов

Қазақ тіліне аудару

В августе 2025 года казахстанцы оформили 41 380 сделок купли-продажи жилья , что на 4,1% больше, чем в июле , и стало максимальным показателем с начала года. В сравнении с августом 2024 года рост скромный — всего +1,3%, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: Inside Creative House\shutterstock

По данным Бюро национальной статистики, спрос на жильё за месяц увеличился в 14 регионах, в то время как в шести областях, включая Алматы, наблюдалось снижение активности.

Лидеры роста спроса по регионам

Наибольший месячный прирост показали следующие области:

Жетысу — +24,4% (990 сделок), при этом годовой рост составил +14,1%.

Улытау — +14,6% (283 сделки), несмотря на резкое падение за год — -29,8% .

Западно-Казахстанская область (ЗКО) — +10,2% (1 260 сделок), годовая динамика — -28,1% .

Астана — +9,5% (9 457 сделок), годовой рост +15,3% .

Алматинская область — +9,5% (2 196 сделок), рост за год +12,2%.

Абайская область — +9,9% (973 сделки), годовая динамика — -6,8%.

Также заметное увеличение наблюдалось в Акмолинской (+6,1%, 1 579 сделок), Карагандинской (+6,1%, 2 923 сделки) и ВКО (+9,6%, 1 208 сделок) областях.

Регионы с падением спроса

Снижение активности за месяц зафиксировано в следующих областях:

Кызылординская область — резкое падение -19% (650 сделок).

Улытау — снижение за год — -29,8% , несмотря на рост по месяцу.

Туркестанская область — -8,6% (972 сделки).

Жамбылская область — -5,9% (1 179 сделок).

Алматы — небольшое снижение —0,4% (8 402 сделки).

Костанайская область — -2,7% (1 296 сделок).

Северо-Казахстанская область (СКО) — -4,8% (740 сделок).

Мангистауская область осталась без изменений (0%, 1 726 сделок), а Атырауская область показала минимальный рост +1,4% (949 сделок).

Структура сделок

Квартиры — 32 853 сделки, лидеры по продажам: Астана, Алматы и Карагандинская область.

Индивидуальные дома — 8 527 сделок.

По типам квартир — наибольший спрос на однокомнатные квартиры: 12 734 сделки в августе.

Долгосрочная динамика

По сравнению с августом прошлого года:

Алматы — лидер по годовому росту: +16% .

Астана — уверенный рост +15,3% .

Шымкент — +6,8%.

Улытау — самое сильное падение — -29,8%.

Основные выводы