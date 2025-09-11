18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.76
630.85
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.09.2025, 17:53

Казахстанец потратил на импланты более 32 миллионов тенге и "установил 65 зубов"

Новости Казахстана 0 411

Житель Казахстана 11 раз обращался за использованием пенсионных средств на лечение зубов, в результате чего потратил 32,6 миллиона тенге. Такие данные предоставили в пресс-службе Отбасы банка, который выступает оператором по работе с единовременными пенсионными выплатами (ЕНПФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сколько зубов можно было бы “установить“ на эти деньги

В банке уточнили, что если исходить из средней стоимости установки одного импланта с коронкой в 500 тысяч тенге, на 32,6 миллиона тенге можно было бы установить 65 зубов.

“Один из клиентов 11 раз подавал заявку на использование денег из ЕНПФ для лечения зубов. Общая сумма изъятий у него составила 32,6 миллиона тенге. Если предположить, что установка одного импланта и коронки стоила 500 тысяч тенге, то на эти деньги можно было бы установить 65 таких имплантов”, — сообщили в Отбасы банке.

Другие случаи крупных расходов

В другом случае гражданин Казахстана подавал заявки 27 раз, общая сумма переводов составила 13,1 миллиона тенге.

Кроме того, еще один клиент потратил на лечение зубов 24,7 миллиона тенге, которые единовременно перевели в одну из стоматологических клиник.

Популярные клиники среди казахстанцев

Отбасы банк отметил, что многие клиенты из разных регионов страны предпочитают проходить лечение в стоматологических клиниках Атырау, что делает этот город популярным центром стоматологических услуг.

2
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?