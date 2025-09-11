Казахстанец потратил на импланты более 32 миллионов тенге и "установил 65 зубов"

Қазақ тіліне аудару

Житель Казахстана 11 раз обращался за использованием пенсионных средств на лечение зубов, в результате чего потратил 32,6 миллиона тенге. Такие данные предоставили в пресс-службе Отбасы банка, который выступает оператором по работе с единовременными пенсионными выплатами (ЕНПФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Сколько зубов можно было бы “установить“ на эти деньги

В банке уточнили, что если исходить из средней стоимости установки одного импланта с коронкой в 500 тысяч тенге, на 32,6 миллиона тенге можно было бы установить 65 зубов.

“Один из клиентов 11 раз подавал заявку на использование денег из ЕНПФ для лечения зубов. Общая сумма изъятий у него составила 32,6 миллиона тенге. Если предположить, что установка одного импланта и коронки стоила 500 тысяч тенге, то на эти деньги можно было бы установить 65 таких имплантов”, — сообщили в Отбасы банке.

Другие случаи крупных расходов

В другом случае гражданин Казахстана подавал заявки 27 раз, общая сумма переводов составила 13,1 миллиона тенге.

Кроме того, еще один клиент потратил на лечение зубов 24,7 миллиона тенге, которые единовременно перевели в одну из стоматологических клиник.

Популярные клиники среди казахстанцев

Отбасы банк отметил, что многие клиенты из разных регионов страны предпочитают проходить лечение в стоматологических клиниках Атырау, что делает этот город популярным центром стоматологических услуг.