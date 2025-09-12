18+
11.09.2025, 19:09

Суровая реальность: сколько на самом деле зарабатывают самозанятые казахстанцы

Новости Казахстана 0 356

Жизнь на минимальные доходы – реальность для значительной части самозанятых в Казахстане. По данным Бюро национальной статистики, каждый шестой человек, работающий на себя, зарабатывает меньше 35 тыс. тенге в месяц, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: newsweek.com

Во втором квартале 2025 года в стране насчитывалось 2,1 млн самозанятых, среди которых 1,2 млн мужчин и 970,8 тыс. женщин.

Основные уровни доходов самозанятых

Разбивка по доходам показывает, что большая часть самозанятых получает сравнительно небольшие суммы:

  • 33,3–66,6 тыс. тенге в месяц – 781,4 тыс. человек (совокупный доход 100–200 тыс. тенге в квартал).

  • 18,7–33 тыс. тенге в месяц – 366 тыс. человек.

  • Менее 18,7 тыс. тенге в месяц – 43,8 тыс. человек.

Самозанятые с минимальным доходом в основном трудятся в сельском хозяйстве (55,6%) и торговле (26,2%).

Особо стоит отметить, что 2 тыс. самозанятых вообще не имеют дохода.

Высокие доходы среди самозанятых – редкость

Доход выше среднего встречается крайне редко:

  • 166,6–266,6 тыс. тенге в месяц – 31,1 тыс. человек (500–800 тыс. тенге в квартал).

  • 266,6–333,3 тыс. тенге в месяц – 17,6 тыс. человек (800 тыс.–1 млн тенге в квартал).

  • 333,3–500 тыс. тенге в месяц – 8,5 тыс. человек (1–1,5 млн тенге в квартал).

  • От 500 тыс. тенге в месяц и выше – всего 3,4 тыс. человек (1,5 млн тенге и выше в квартал).

Высокооплачиваемые самозанятые заняты торговлей (48,9%) и профессиональной, научной и технической деятельностью (27,8%).

Региональные различия доходов

Доходы самозанятых заметно различаются по регионам:

  • Алматы – 8,6 тыс. человек выживают на доход менее 56,2 тыс. тенге в квартал.

  • Костанайская область – 6,8 тыс. человек.

  • Кызылординская область – 3,8 тыс. человек.

Среди тех, кто зарабатывает более 1,5 млн тенге в квартал, 3,2 тыс. человек работают в Алматы, 119 – в Акмолинской области, и 57 – в Павлодарской.

Итоги и контекст

Разрыв между самой низкой и самой высокой зарплатой среди казахстанцев достиг 14,4 раза, или 1,3 млн тенге, что отражает серьёзную диспропорцию в доходах.

Совокупный доход включает все денежные поступления: заработок от основной деятельности, продажу продукции или услуг, доход от имущества, социальные выплаты, пенсии и пособия.

