Как нефть и доллар определят жизнь казахстанцев в ближайшие три года

Вице-министр национальной экономики Казахстана Азамат Амрин представил подготовленные министерством сценарии развития экономики страны на ближайшие три года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: en.topwar.ru

Цены на нефть: от пессимизма к оптимизму

Амрин озвучил, на каких ценовых уровнях нефть закладывается в государственный бюджет на 2026–2028 годы:

Пессимистичный сценарий: $50 за баррель

Оптимистичный сценарий: $70 за баррель

При этом прогноз курса доллара к тенге также варьируется:

Базовый уровень: 540 тенге за доллар

Пессимистичный вариант: 560 тенге за доллар

Эти показатели заложены в бюджет и будут использоваться при формировании финансовых планов страны на ближайшие годы.

KPI для акимов: как будет оцениваться эффективность

Вице-министр также ответил на вопрос о запуске системы ключевых показателей эффективности (KPI) для акимов, направленной на оценку инвестиционной привлекательности регионов и их развития.

По словам Амрина, система будет работать следующим образом:

Каждый регион имеет свои показатели, закрепленные в национальном плане развития.

С начала следующего года KPI будет официально внедрена.

Если регион тратит средства эффективно, его показатели автоматически повышаются.

Критерии оценки едины для всех регионов страны.

Долгосрочные цели бюджета

Напомним, что Казахстан ставит целью выйти на нулевой дефицит бюджета к 2030 году. Этот показатель закреплен в долгосрочном прогнозе развития экономики до 2035 года, о котором ранее сообщил министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 26 августа.