Квартиры в Казахстане можно будет покупать по SMS-коду

В Казахстане стартовал пилотный проект по цифровизации сделок с недвижимостью. Министерство цифрового развития и Министерство юстиции внедряют онлайн-оформление нотариальных сделок при покупке вторичного жилья. Нововведение реализуется в рамках программы «Цифровая ипотека» , положения которой закреплены в совместном приказе ведомств, сообщает Lada.kz.

Как будет работать система

Новая платформа объединяет в себе весь процесс — от подачи заявки на ипотеку до оформления договора купли-продажи. В перечень этапов входят:

подача заявки на ипотечный заем;

предварительные условия займа;

согласование параметров сделки по выбранной недвижимости;

окончательное решение банка или платформы;

подписание договора купли-продажи;

оформление и выдача займа.

Алгоритм для покупателя

Чтобы воспользоваться сервисом, гражданин заходит на сайт или в мобильное приложение банка и выбирает программу «Цифровая ипотека» с продуктом «Вторичное жилье». Далее он проходит несколько шагов:

Ознакомление с условиями кредитования. Заполнение онлайн-калькулятора: стоимость квартиры, размер первоначального взноса, срок кредита. Выбор метода погашения займа. Ознакомление с автоматически рассчитанным размером ежемесячного платежа.

Если условия устраивают, пользователь переходит к оформлению заявки.

Подтверждение и подписание документов

На завершающем этапе необходимо:

ввести номер телефона и ИИН;

подтвердить согласия и заявления в системе;

нажать кнопку «Подать заявку» ;

получить SMS-код и ввести его для подтверждения действий;

дать согласие на обработку персональных данных и подписание электронных документов.

Таким образом, весь процесс — от расчета до подписания договора — может быть пройден полностью онлайн без посещения нотариуса и банка.

Значение проекта

Запуск цифрового механизма оформления сделок с вторичным жильем позволит:

сократить время на оформление ипотеки;

уменьшить количество бумажных процедур;

повысить прозрачность сделок;

снизить риск ошибок и мошенничества.

Пилотный проект станет частью масштабной программы цифровизации финансового и правового сектора Казахстана.