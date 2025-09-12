18+
12.09.2025, 11:25

Квартиры в Казахстане можно будет покупать по SMS-коду

Новости Казахстана

В Казахстане стартовал пилотный проект по цифровизации сделок с недвижимостью. Министерство цифрового развития и Министерство юстиции внедряют онлайн-оформление нотариальных сделок при покупке вторичного жилья. Нововведение реализуется в рамках программы «Цифровая ипотека», положения которой закреплены в совместном приказе ведомств, сообщает Lada.kz. 

Фото: khunkorn/shutterstock
Фото: khunkorn/shutterstock

Как будет работать система

Новая платформа объединяет в себе весь процесс — от подачи заявки на ипотеку до оформления договора купли-продажи. В перечень этапов входят:

  • подача заявки на ипотечный заем;

  • предварительные условия займа;

  • согласование параметров сделки по выбранной недвижимости;

  • окончательное решение банка или платформы;

  • подписание договора купли-продажи;

  • оформление и выдача займа.

Алгоритм для покупателя

Чтобы воспользоваться сервисом, гражданин заходит на сайт или в мобильное приложение банка и выбирает программу «Цифровая ипотека» с продуктом «Вторичное жилье». Далее он проходит несколько шагов:

  1. Ознакомление с условиями кредитования.

  2. Заполнение онлайн-калькулятора: стоимость квартиры, размер первоначального взноса, срок кредита.

  3. Выбор метода погашения займа.

  4. Ознакомление с автоматически рассчитанным размером ежемесячного платежа.

Если условия устраивают, пользователь переходит к оформлению заявки.

Подтверждение и подписание документов

На завершающем этапе необходимо:

  • ввести номер телефона и ИИН;

  • подтвердить согласия и заявления в системе;

  • нажать кнопку «Подать заявку»;

  • получить SMS-код и ввести его для подтверждения действий;

  • дать согласие на обработку персональных данных и подписание электронных документов.

Таким образом, весь процесс — от расчета до подписания договора — может быть пройден полностью онлайн без посещения нотариуса и банка.

Значение проекта

Запуск цифрового механизма оформления сделок с вторичным жильем позволит:

  • сократить время на оформление ипотеки;

  • уменьшить количество бумажных процедур;

  • повысить прозрачность сделок;

  • снизить риск ошибок и мошенничества.

Пилотный проект станет частью масштабной программы цифровизации финансового и правового сектора Казахстана.

