Квартиры в Казахстане можно будет покупать по SMS-коду

В Казахстане стартовал пилотный проект по цифровизации сделок с недвижимостью. Министерство цифрового развития и Министерство юстиции внедряют онлайн-оформление нотариальных сделок при покупке вторичного жилья. Нововведение реализуется в рамках программы «Цифровая ипотека», положения которой закреплены в совместном приказе ведомств, сообщает Lada.kz.
Новая платформа объединяет в себе весь процесс — от подачи заявки на ипотеку до оформления договора купли-продажи. В перечень этапов входят:
подача заявки на ипотечный заем;
предварительные условия займа;
согласование параметров сделки по выбранной недвижимости;
окончательное решение банка или платформы;
подписание договора купли-продажи;
оформление и выдача займа.
Чтобы воспользоваться сервисом, гражданин заходит на сайт или в мобильное приложение банка и выбирает программу «Цифровая ипотека» с продуктом «Вторичное жилье». Далее он проходит несколько шагов:
Ознакомление с условиями кредитования.
Заполнение онлайн-калькулятора: стоимость квартиры, размер первоначального взноса, срок кредита.
Выбор метода погашения займа.
Ознакомление с автоматически рассчитанным размером ежемесячного платежа.
Если условия устраивают, пользователь переходит к оформлению заявки.
На завершающем этапе необходимо:
ввести номер телефона и ИИН;
подтвердить согласия и заявления в системе;
нажать кнопку «Подать заявку»;
получить SMS-код и ввести его для подтверждения действий;
дать согласие на обработку персональных данных и подписание электронных документов.
Таким образом, весь процесс — от расчета до подписания договора — может быть пройден полностью онлайн без посещения нотариуса и банка.
Запуск цифрового механизма оформления сделок с вторичным жильем позволит:
сократить время на оформление ипотеки;
уменьшить количество бумажных процедур;
повысить прозрачность сделок;
снизить риск ошибок и мошенничества.
Пилотный проект станет частью масштабной программы цифровизации финансового и правового сектора Казахстана.
