С 17 сентября Казахстан вводит жесткий пограничный контроль: за нарушение тюремный срок до 10 лет

С 17 сентября в Казахстане вступят в силу изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие более строгие наказания за незаконное пересечение границы и организацию незаконной миграции, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото: Sputnik/Тимур Батыршин. Август Макаров

Усиление наказаний за незаконное пересечение границы

Департамент пограничной службы КНБ РК по Костанайской области сообщает, что поправки затрагивают статьи 392 и 394 УК РК, устанавливая более жёсткие штрафы и длительные сроки лишения свободы.

Статья 392: умышленное незаконное пересечение государственной границы

Часть 1 : срок лишения свободы увеличен с 1 года до 3 лет, штраф вырос с 1000 МРП до 2000 МРП.

Новая часть 1-1 предусматривает наказание за деяния, совершённые: группой лиц или по предварительному сговору; неоднократно; лицом, которому известно о запрете на въезд или выезд из страны. Наказание по этой части включает штраф до 3000 МРП или лишение свободы до 4 лет с возможным выдворением иностранца или лица без гражданства за пределы РК.

Часть 2: теперь срок лишения свободы составляет от 4 до 7 лет (ранее максимум был 5 лет).

Статья 394: организация незаконной миграции

Часть 1 : максимальный срок лишения свободы увеличен с 2 до 3 лет, штраф — с 2000 МРП до 3000 МРП.

Часть 2 : срок лишения свободы увеличен с 5 до 7 лет, штраф — с 5000 МРП до 7000 МРП.

Часть 3: срок лишения свободы повышен с 7 до 10 лет.

"С вступлением поправок данные составы правонарушений переходят из категории небольшой тяжести в среднюю. Это означает, что уголовная ответственность наступает не только за совершение, но и за приготовление или покушение на преступление", – пояснили в пресс-службе департамента.

Приоритеты при расследовании нарушений

Пограничная служба особое внимание будет уделять:

фактам групповых действий;

предварительному сговору;

повторным нарушениям.

Граждан призывают быть бдительными. В случае выявления незаконного пересечения границы или подозрительных лиц в приграничной зоне необходимо сообщить об этом в ближайшее подразделение пограничной службы или позвонить по телефонам: +7 (7142) 52-04-07, 52-04-17.