С 17 сентября Казахстан вводит жесткий пограничный контроль: за нарушение тюремный срок до 10 лет

С 17 сентября в Казахстане вступят в силу изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие более строгие наказания за незаконное пересечение границы и организацию незаконной миграции, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
Департамент пограничной службы КНБ РК по Костанайской области сообщает, что поправки затрагивают статьи 392 и 394 УК РК, устанавливая более жёсткие штрафы и длительные сроки лишения свободы.
Часть 1: срок лишения свободы увеличен с 1 года до 3 лет, штраф вырос с 1000 МРП до 2000 МРП.
Новая часть 1-1 предусматривает наказание за деяния, совершённые:
группой лиц или по предварительному сговору;
неоднократно;
лицом, которому известно о запрете на въезд или выезд из страны.
Наказание по этой части включает штраф до 3000 МРП или лишение свободы до 4 лет с возможным выдворением иностранца или лица без гражданства за пределы РК.
Часть 2: теперь срок лишения свободы составляет от 4 до 7 лет (ранее максимум был 5 лет).
Часть 1: максимальный срок лишения свободы увеличен с 2 до 3 лет, штраф — с 2000 МРП до 3000 МРП.
Часть 2: срок лишения свободы увеличен с 5 до 7 лет, штраф — с 5000 МРП до 7000 МРП.
Часть 3: срок лишения свободы повышен с 7 до 10 лет.
"С вступлением поправок данные составы правонарушений переходят из категории небольшой тяжести в среднюю. Это означает, что уголовная ответственность наступает не только за совершение, но и за приготовление или покушение на преступление", – пояснили в пресс-службе департамента.
Пограничная служба особое внимание будет уделять:
фактам групповых действий;
предварительному сговору;
повторным нарушениям.
Граждан призывают быть бдительными. В случае выявления незаконного пересечения границы или подозрительных лиц в приграничной зоне необходимо сообщить об этом в ближайшее подразделение пограничной службы или позвонить по телефонам: +7 (7142) 52-04-07, 52-04-17.
Комментарии0 комментарий(ев)