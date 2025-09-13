Вакцинация от гриппа в Казахстане начнётся позже запланированного срока – в чем причина?

Қазақ тіліне аудару

Старт кампании по вакцинации от гриппа перенесли на 1 октября. В министерстве здравоохранения РК предоставили пояснения, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Pixabay

Причины переноса сроков

Министерство здравоохранения Казахстана сообщило о переносе сроков вакцинации от гриппа, которая должна была стартовать 15 сентября. Как пояснила руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Нуршай Азимбаева, поставщик уведомил, что вакцина для Казахстана будет произведена только ко второй декаде сентября. В связи с этим начало прививочной кампании перенесено на 1 октября.

Объёмы закупки

В этом году Казахстан приобрёл 2 миллиона доз российской вакцины «Гриппол+» на сумму 2 миллиарда тенге. Препарат обеспечивает защиту от трёх наиболее распространённых штаммов гриппа.

Эффективность кампании

В минздраве заверили, что перенос сроков не повлияет на эффективность кампании. Сезон гриппа и простудных заболеваний в стране традиционно начинается в октябре. Вакцинацию стараются проводить заранее, чтобы сформировать коллективный иммунитет, однако прививки можно сделать и позже.

Приоритетные группы

В первую очередь вакцинации подлежат:

дети с хроническими заболеваниями, находящиеся на динамическом учёте в медицинских организациях;

дети, оставшиеся без попечения родителей;

пожилые люди, проживающие в медико-социальных учреждениях для престарелых;

лица с инвалидностью;

медицинские работники;

граждане с повышенным риском инфицирования – беременные женщины, военнослужащие, педагоги, а также люди старше 65 лет.

Где можно пройти вакцинацию

Прививки от гриппа будут проводиться бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления.