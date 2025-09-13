Дети известных казахстанских блогеров едва не устроили ДТП, сев за руль семейного автомобиля

Қазақ тіліне аудару

Дети блогеров Карины Оксукпаевой и Азамата Юсупова оказались за рулем автомобиля и едва не спровоцировали ДТП у собственного дома, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: instagram.com/oksukpaevak/

Видео, опубликованное в Instagram, вызвало бурное обсуждение среди подписчиков.

На кадрах видно, как старший сын семьи, Алим, вместе с младшим братом Тимуром вышли на улицу и сели в автомобиль. Взявшись за руль, Алим неожиданно завел машину, после чего транспортное средство резко тронулось с места. Автомобиль заехал на газон и почти столкнулся с углом дома и забором. К счастью, аварии удалось избежать. Спустя несколько секунд мальчики выбежали из машины.

По словам Карины Оксукпаевой, в тот момент она находилась с младшим ребенком и не заметила, как старший сын взял ключи от автомобиля и вышел на улицу. Она призналась, что ситуация могла завершиться трагически.

Блогер отметила: ее поразило, что ребенок самостоятельно сумел завести машину и поехать.

Я выхожу, а он едет. Вы представляете, ребенок едет! Я залетаю в эту машину и как-то ее останавливаю. Какой из этого можно сделать вывод?, - вопрошает Оксукпаева.

В завершение ролика старший сын семьи, Алим, произнес фразу: «Мальчики живут меньше девочек».