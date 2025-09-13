Школьника убили после футбольного матча в Жамбылской области

Қазақ тіліне аудару

После игры в футбол в селе Коккайнар Шуского района произошёл конфликт между школьниками, который закончился трагедией – один из подростков погиб, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Конфликт после игры

По данным Tengrinews.kz, 12 сентября в селе Коккайнар Жамбылской области между учениками 10 и 11 классов произошёл инцидент, завершившийся смертью подростка. Школьники собрались поиграть в футбол. Ученики младшего класса обыграли старшеклассников, что вызвало недовольство одного из них. В результате он избил 10-классника.

Последствия происшествия

На место происшествия прибыли врачи, однако спасти подростка не удалось – смерть наступила от полученных травм.

В школах района проведена профилактическая беседа с учащимися, а также создана специальная комиссия с участием Уполномоченного по правам ребёнка для выяснения обстоятельств трагедии.

Задержание подозреваемых

В пресс-службе ДП Жамбылской области сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Их водворили в изолятор временного содержания.

Ход расследования

Следственные органы проводят необходимые мероприятия для полного и объективного расследования. В департаменте уточнили, что согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иные подробности в интересах следствия разглашению не подлежат.