Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.09.2025, 18:59

За 10 лет в Казахстане более 41 тысячи человек изменили национальность

Новости Казахстана

По данным МВД, за последнее десятилетие в Казахстане было подано свыше 41 тысячи заявлений на изменение национальности в паспортах и удостоверениях личности, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что за 10 лет в стране зарегистрировано 41 545 обращений граждан с просьбой изменить национальность в официальных документах.

Согласно статистике, чаще всего меняли национальность с «русского» на «немца» – 743 раза. Далее следуют переходы с «узбека» на «казаха» – 354 случая, с «русского» на «украинца» – 300, с «украинца» на «русского» – 246. Самым редким стало изменение с «русского» на «казаха» – всего 11 человек. Эти данные ранее публиковало издание Paryz.kz в 2024 году.

Количество заявлений по годам выглядело следующим образом:

  • в 2021 году – 3 254 обращения;
  • в 2022 году – 3 363 обращения;
  • в 2023 году – 3 366 обращений;
  • в 2024 году – 2 158 обращений.

В МВД подчеркнули, что в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Конституции Республики Казахстан, каждый гражданин имеет право сам определять, указывать или не указывать свою национальную принадлежность. В пресс-службе пояснили, что изменение записи в документах возможно только в пределах национальности родителей, исключение сделано лишь для потомков жертв политических репрессий.

Представители ведомства уточнили, что отдельная статистика по этническим группам не ведется, учет осуществляется только по общему количеству заявлений.

Ранее в Астане рассматривалось дело, ставшее прецедентом. Жительнице столицы отказали в изменении национальности с «белоруски» на «немку», хотя в документах её деда значилось, что его родители были немцами. Суд признал отказ неправомерным и обязал миграционную службу разрешить изменение записи. В Конституционном суде пояснили, что национальность является элементом самоидентификации личности и может определяться не только по родителям.

