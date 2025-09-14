В Казахстане впервые утвердили новые правила мониторинга мостов

Қазақ тіліне аудару

Иллюстративное фото: Pixabay

По данным Казахстанского дорожно-научного института, новые правила направлены на повышение безопасности дорожного движения и сохранность мостовых сооружений. Системы мониторинга будут фиксировать реальное состояние конструкций, учитывать влияние климатических факторов и сверхнормативных нагрузок от автотранспорта. Это позволит оперативно реагировать на возможные риски и предотвращать аварийные ситуации на объектах дорожной инфраструктуры.

Сегодня в Казахстане эксплуатируется свыше трёх с половиной тысяч автомобильных мостовых сооружений, значительная часть которых приближается к завершению жизненного цикла. Введение систем мониторинга позволит нам получать объективные данные о состоянии каждого объекта и принимать решения, исходя из фактов. Это важный шаг для повышения надёжности всей транспортной сети страны, - отметили в «КаздорНИИ».

Ранее «КаздорНИИ» внедрил мобильную технологию мониторинга мостов, которая позволяет выявлять скрытые дефекты и предотвращать аварии за считанные минуты. Теперь для оценки состояния сооружений не требуется тяжёлая спецтехника и перекрытие движения. В институте также начали использовать мобильный измерительный комплекс нового поколения: он даёт возможность прямо в полевых условиях оперативно фиксировать потенциальные дефекты, влияющие на безопасность дорожной инфраструктуры. Сегодня эта технология уже применяется при обследованиях мостов в различных регионах страны.