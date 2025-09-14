С Днем семьи поздравил казахстанцев Токаев

Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем семьи опубликовала пресс-служба Акорды, передает Lada.kz.
Касым-Жомарт Токаев этот замечательный праздник объединяет казахстанцев вокруг таких непреходящих ценностей, как доброта и забота, взаимная поддержка и гражданская ответственность.
Для нашего народа семья – это сакральное понятие. Семья оказывает определяющее влияние на процесс формирования человека как личности и гражданина. Именно в семье произрастают первые ростки патриотизма, трудолюбия, знаний, культуры наших граждан.
Поэтому мы всем обществом, как сплоченная нация, обязаны оберегать, укреплять, пропагандировать семейные ценности, основанные на древних традициях казахского народа и передовых взглядах на современную жизнь.
Мы должны чтить своих родителей, подаривших нам жизнь. Особой теплоты и искреннего уважения заслуживают наши матери, издревле служившие опорой семьи. «Ана – Жер-Ана» – именно матери находятся в самом центре человеческой цивилизации, - говорится в поздравлении Главы государства.
Также в поздравлении отмечается, что жители Казахстана обязаны с уважением относиться к упорному труду и славным подвигам своих отцов.
Согласие в наших семьях – крайне важный фактор поступательного прогресса страны и построения Справедливого и Сильного Казахстана. Поэтому государство уделяет особое внимание популяризации семейных ценностей, правовой защите матери и ребенка.
Пусть в каждой семье царят счастье и согласие!
Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья и успехов!, - говорится в сообщении.
День семьи в Казахстане отмечается 14 сентября.
