С Днем семьи поздравил казахстанцев Токаев

Касым-Жомарт Токаев этот замечательный праздник объединяет казахстанцев вокруг таких непреходящих ценностей, как доброта и забота, взаимная поддержка и гражданская ответственность.

Для нашего народа семья – это сакральное понятие. Семья оказывает определяющее влияние на процесс формирования человека как личности и гражданина. Именно в семье произрастают первые ростки патриотизма, трудолюбия, знаний, культуры наших граждан.

Поэтому мы всем обществом, как сплоченная нация, обязаны оберегать, укреплять, пропагандировать семейные ценности, основанные на древних традициях казахского народа и передовых взглядах на современную жизнь.

Мы должны чтить своих родителей, подаривших нам жизнь. Особой теплоты и искреннего уважения заслуживают наши матери, издревле служившие опорой семьи. «Ана – Жер-Ана» – именно матери находятся в самом центре человеческой цивилизации, - говорится в поздравлении Главы государства.