18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.84
634.46
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.09.2025, 11:54

Тарифы не вырастут до конца года - МНЭ РК

Новости Казахстана 0 429

Тарифы для населения и производителей социальных продуктов до конца года расти не будут. Такое обещание прозвучало на совещании по вопросам сдерживания инфляции, где заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин заслушал доклады о ходе контрактации нового урожая в стабилизационные фонды регионов и реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции», передает Lada.kz со ссылкой на сайт Премьер-министра РК.

Фото с сайта Primeminister.kz
Фото с сайта Primeminister.kz

Как сообщил на совещании председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Тимур Косымбаев все плановые повышения коммунальных тарифов на текущий год уже проведены, а новых заявок от поставщиков не поступало.

- Таким образом, до конца года рост тарифов для населения и производителей социально значимых продуктов питания не прогнозируется. Это позволит снизить давление подорожания платных услуг на уровень инфляции, - говорится на сайте Премьер-министра. 

Параллельно регионы ускоренными темпами заключают контракты на закупку овощей нового урожая для стабфондов. По информации вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, на сегодняшний день обеспечено около 50% потребности населения на сезон 2025–2026 годов по картофелю, луку, моркови и капусте.

- В частности, полностью закрыты потребности по луку в Атырауской и Алматинской областях, а также в Астане. Активная работа продолжается в Карагандинской, Туркестанской, Абайской и Акмолинской областях, а также в Алматы. Вместе с тем, в Актюбинской области уровень контрактации остаётся низким по всем видам овощей, - говорится в сообщении. 

Серик Жумангарин поручил создать специальную рабочую группу, которая будет контролировать в регионах объемы и наличие продукции в стабфондах. Для этого проверяющие будут выезжать в области, сообщается на сайте. 

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
В казахстанских школах с 1 сентября появится новый предметНовости Казахстана
22.08.2025, 08:58 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?