Тарифы не вырастут до конца года - МНЭ РК

Тарифы для населения и производителей социальных продуктов до конца года расти не будут. Такое обещание прозвучало на совещании по вопросам сдерживания инфляции, где заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин заслушал доклады о ходе контрактации нового урожая в стабилизационные фонды регионов и реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции», передает Lada.kz со ссылкой на сайт Премьер-министра РК .

Фото с сайта Primeminister.kz

Как сообщил на совещании председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Тимур Косымбаев все плановые повышения коммунальных тарифов на текущий год уже проведены, а новых заявок от поставщиков не поступало.

- Таким образом, до конца года рост тарифов для населения и производителей социально значимых продуктов питания не прогнозируется. Это позволит снизить давление подорожания платных услуг на уровень инфляции, - говорится на сайте Премьер-министра.

Параллельно регионы ускоренными темпами заключают контракты на закупку овощей нового урожая для стабфондов. По информации вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, на сегодняшний день обеспечено около 50% потребности населения на сезон 2025–2026 годов по картофелю, луку, моркови и капусте.

- В частности, полностью закрыты потребности по луку в Атырауской и Алматинской областях, а также в Астане. Активная работа продолжается в Карагандинской, Туркестанской, Абайской и Акмолинской областях, а также в Алматы. Вместе с тем, в Актюбинской области уровень контрактации остаётся низким по всем видам овощей, - говорится в сообщении.

Серик Жумангарин поручил создать специальную рабочую группу, которая будет контролировать в регионах объемы и наличие продукции в стабфондах. Для этого проверяющие будут выезжать в области, сообщается на сайте.