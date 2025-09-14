Заморозки и дожди: какой будет погода в Казахстане 15 сентября

Прогноз погоды для регионов Казахстана на 15 сентября 2025 года опубликовали синоптики, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По данным "Казгидромет", в западных, северо-западных, южных, юго-восточных и центральных регионах страны в понедельник, 15 сентября, ожидаются дожди с грозами, а также может выпасть град. В Мангистауской области ночью синоптики прогнозируют ливень.
На большей части территории Казахстана сохранится сухая погода без осадков. По республике местами ожидается усиление ветра, а в ночные и утренние часы — туман.
Заморозки до –1…–3 °C прогнозируются:
-ночью на востоке и в центре области Абай;
-на западе Акмолинской;
-на западе и юге Северо-Казахстанской;
-на севере и востоке Карагандинской;
-на западе и севере Павлодарской;
-на севере и востоке Восточно-Казахстанской областей.
Кроме того, на востоке Костанайской области ночью возможны заморозки на поверхности почвы до –1 °C.
Высокая пожарная опасность ожидается:
-на севере и востоке Жетысу;
-на юго-востоке Алматинской;
-на востоке Западно-Казахстанской;
-на западе Атырауской;
-на западе и в центре Актюбинской;
-на юге и востоке Мангистауской областей.
Чрезвычайная пожарная опасность сохранится:
-в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской областях;
-в Жетысу;
-на юге Улытауской;
-на северо-западе, северо-востоке и юго-востоке Мангистауской;
-на западе и юге Западно-Казахстанской;
-на юго-западе Костанайской;
-на юге Карагандинской;
-на востоке Актюбинской областей.
Комментарии0 комментарий(ев)