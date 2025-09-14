18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Пляжи и базы
14.09.2025, 15:39

Заморозки и дожди: какой будет погода в Казахстане 15 сентября

Новости Казахстана 0 504

Прогноз погоды для регионов Казахстана на 15 сентября 2025 года опубликовали синоптики, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

фото Freedpik
фото Freedpik

По данным "Казгидромет", в западных, северо-западных, южных, юго-восточных и центральных регионах страны в понедельник, 15 сентября, ожидаются дожди с грозами, а также может выпасть град. В Мангистауской области ночью синоптики прогнозируют ливень.

На большей части территории Казахстана сохранится сухая погода без осадков. По республике местами ожидается усиление ветра, а в ночные и утренние часы — туман.

Заморозки до –1…–3 °C прогнозируются:

-ночью на востоке и в центре области Абай;

-на западе Акмолинской;

-на западе и юге Северо-Казахстанской;

-на севере и востоке Карагандинской;

-на западе и севере Павлодарской;

-на севере и востоке Восточно-Казахстанской областей.


Кроме того, на востоке Костанайской области ночью возможны заморозки на поверхности почвы до –1 °C.

Высокая пожарная опасность ожидается:

-на севере и востоке Жетысу;

-на юго-востоке Алматинской;

-на востоке Западно-Казахстанской;

-на западе Атырауской;

-на западе и в центре Актюбинской;

-на юге и востоке Мангистауской областей.


Чрезвычайная пожарная опасность сохранится:

-в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской областях;

-в Жетысу;

-на юге Улытауской;

-на северо-западе, северо-востоке и юго-востоке Мангистауской;

-на западе и юге Западно-Казахстанской;

-на юго-западе Костанайской;

-на юге Карагандинской;

-на востоке Актюбинской областей.

