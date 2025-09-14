18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.84
634.46
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.09.2025, 17:41

Десятки мертвых сайгаков обнаружили в реке в Актюбинской области

Новости Казахстана 0 434

Видео, на котором запечатлены мертвые сайгаки распространяется в социальных сетях. Сообщается, что страшную находку обнаружили в реке в Актюбинской области, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

 

Кадр из видео
Кадр из видео

Ужасающей находкой автор видео поделился в Instagram, отметив, что мертвые сайгаки были обнаружены в реке в Актюбинской области.

Сколько сайгаков утонуло. Вообще ужас. Вся речка. Сколько едешь, везде все утонувшие. Полно, полно, - прокомментировал автор видео.

 

Издание сообщает, что это не первый случай гибели сайгаков. Ученые сообщали, что сайгаки массово могут умирать из-за суровых условий: при естественной смертности около 20 процентов в год в этот раз данная цифра была вдвое больше. В Министерстве экологии отмечали, что зачастую мертвых сайгаков находят в их естественных местах обитания, в областях: Улытау, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской и Западно-Казахстанской.

С октябре 2023 года сайгаков в Казахстане официально включили в перечень животных, численность которых подлежит регулированию, то есть отсрелу для сокращения популяции. Причиной отстрела специалисты назвали необходимость сохранения пастбищ и сельхозугодий от ущерба, который наносят животные. 

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
В казахстанских школах с 1 сентября появится новый предметНовости Казахстана
22.08.2025, 08:58 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?