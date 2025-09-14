Десятки мертвых сайгаков обнаружили в реке в Актюбинской области

Қазақ тіліне аудару

Видео, на котором запечатлены мертвые сайгаки распространяется в социальных сетях. Сообщается, что страшную находку обнаружили в реке в Актюбинской области, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Ужасающей находкой автор видео поделился в Instagram, отметив, что мертвые сайгаки были обнаружены в реке в Актюбинской области.

Сколько сайгаков утонуло. Вообще ужас. Вся речка. Сколько едешь, везде все утонувшие. Полно, полно, - прокомментировал автор видео.

Издание сообщает, что это не первый случай гибели сайгаков. Ученые сообщали, что сайгаки массово могут умирать из-за суровых условий: при естественной смертности около 20 процентов в год в этот раз данная цифра была вдвое больше. В Министерстве экологии отмечали, что зачастую мертвых сайгаков находят в их естественных местах обитания, в областях: Улытау, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской и Западно-Казахстанской.

С октябре 2023 года сайгаков в Казахстане официально включили в перечень животных, численность которых подлежит регулированию, то есть отсрелу для сокращения популяции. Причиной отстрела специалисты назвали необходимость сохранения пастбищ и сельхозугодий от ущерба, который наносят животные.