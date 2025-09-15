Триумфальные победы: Президент поздравил казахстанских боксеров

Қазақ тіліне аудару

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана с завоеванием золотых медалей и Назым Кызайбай с серебром, передает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Назым Кызайбай. Фото дирекции развития спорта

Президент пожелал победы всем казахстанским боксерам, которым еще предстоят финальные бои мирового первенства.

Махмуд Сабырхан завоевал "золото" на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания). В финале, в весовой категории - 55 кг, Махмуд Сабырхан встретился на ринге с Рафаэлем Лозано Серрано из Испании и уверенно выиграл первые два раунда, тем самым став двукратным чемпионом мира. Ранее он уже завоевывал "золото" Чемпионата мира в 2023 году.

Еще одну победу одержал Санжар Ташкенбай, который в финале чемпионата мира стал лучшим в весовой категории до 50 килограммов. Ташкенбай в бою за первое место одержал уверенную победу над Алдаркхишигом Баттулгой из Монголии. Со счетом 5:0 казахстанец выиграл стартовый раунд и уверенно завершил и второй.

Сегодня, 14 сентября, прошел также финал чемпионата мира по боксу в весовой категории 48 кг среди женщин, где казахстанская боксерша Назым Кызайбай встретилась с Минакши Минакши из Индии. Минакши выиграла раздельным решением судей, в результате чего Назым Кызайбай стала обладательницей "серебра".