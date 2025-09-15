18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.09.2025, 19:30

Триумфальные победы: Президент поздравил казахстанских боксеров

Новости Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Санжара Ташкенбая и Махмуда Сабырхана с завоеванием золотых медалей и Назым Кызайбай с серебром, передает Lada.kz со ссылкой на Акорду

Назым Кызайбай. Фото дирекции развития спорта
Назым Кызайбай. Фото дирекции развития спорта

Президент пожелал победы всем казахстанским боксерам, которым еще предстоят финальные бои мирового первенства.

Махмуд Сабырхан завоевал "золото" на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания). В финале, в весовой категории - 55 кг, Махмуд Сабырхан встретился на ринге с Рафаэлем Лозано Серрано из Испании и уверенно выиграл первые два раунда, тем самым став двукратным чемпионом мира. Ранее он уже завоевывал "золото" Чемпионата мира в 2023 году.

Еще одну победу одержал Санжар Ташкенбай, который в финале чемпионата мира стал лучшим в весовой категории до 50 килограммов. Ташкенбай в бою за первое место одержал уверенную победу над Алдаркхишигом Баттулгой из Монголии. Со счетом 5:0 казахстанец выиграл стартовый раунд и уверенно завершил и второй. 

Сегодня, 14 сентября, прошел также финал чемпионата мира по боксу в весовой категории 48 кг среди женщин, где казахстанская боксерша Назым Кызайбай встретилась с Минакши Минакши из Индии. Минакши выиграла раздельным решением судей, в результате чего Назым Кызайбай стала обладательницей "серебра". 

