Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.09.2025, 11:18

Новые правила тишины в Казахстане: штрафы достигли рекордных размеров

Новости Казахстана

Жалобы на громкие компании, музыку или ремонт в ночное время остаются одной из самых частых причин обращений в полицию. В МВД РК напомнили, когда именно наступает «режим тишины», что считается нарушением и какие штрафы предусмотрены для граждан и организаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

 

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Когда наступает режим тишины

Правила зависят от того, кто нарушает спокойствие — жильцы или заведения, работающие в жилых массивах:

  • Для жильцов: запрещено шуметь с 22:00 до 9:00 без учёта выходных и праздников.

  • Для развлекательных заведений:

    • в будние дни тишина с 22:00 до 9:00;

    • в выходные и праздничные дни — с 23:00 до 10:00.

Таким образом, требования к заведениям несколько мягче в праздничные даты, но всё же остаются жёстко регламентированными.

Что считается нарушением

Если полиция получает жалобу и фиксирует факт нарушения, может последовать беседа, а при явных нарушениях — протокол и штраф. Под запрет подпадает:

  • громкая музыка или работа телевизора;

  • ремонтные работы в запрещённое время;

  • ссоры и скандалы, сопровождающиеся криками;

  • запуск петард, салютов и фейерверков.

Отдельно стоит отметить, что в Алматы рассматривают полный запрет запуска салютов, включая новогодние, а также ограничение использования печей на жидком и твёрдом топливе.

Размер штрафов

Нарушение тишины квалифицируется по статье 437 Кодекса об административных правонарушениях. Размер штрафов зависит от категории нарушителя:

  • Физические лица — 5 МРП (19 660 тг).

  • Малый бизнес и НКО — 20 МРП (78 640 тг).

  • Средний бизнес — 30 МРП (117 960 тг).

  • Крупный бизнес — 100 МРП (393 200 тг).

При повторном нарушении в течение года суммы возрастают вдвое и более:

  • физлица — 10 МРП (39 320 тг);

  • малый бизнес и НКО — 40 МРП (157 280 тг);

  • средний бизнес — 60 МРП (235 920 тг);

  • крупный бизнес — 150 МРП (589 800 тг).

Где чаще всего нарушают

По статистике МВД, проблема сохраняется масштабной:

  • В 2024 году за нарушение тишины оштрафовали более 108 тысяч человек и организаций, общая сумма взысканий превысила 1,5 млрд тенге.

  • За 8 месяцев 2025 года уже зарегистрировано свыше 82 тысяч нарушений, а выписанные штрафы составили около 1,3 млрд тенге.

Эти цифры показывают, что несмотря на действующие меры, вопрос соблюдения режима тишины остаётся острым во многих регионах страны.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Штрафстан в действии.
15.09.2025, 09:24
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

