Новые правила тишины в Казахстане: штрафы достигли рекордных размеров

Жалобы на громкие компании, музыку или ремонт в ночное время остаются одной из самых частых причин обращений в полицию. В МВД РК напомнили, когда именно наступает «режим тишины», что считается нарушением и какие штрафы предусмотрены для граждан и организаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Фото: gov.kz

Когда наступает режим тишины

Правила зависят от того, кто нарушает спокойствие — жильцы или заведения, работающие в жилых массивах:

Для жильцов : запрещено шуметь с 22:00 до 9:00 без учёта выходных и праздников.

Для развлекательных заведений : в будние дни тишина с 22:00 до 9:00; в выходные и праздничные дни — с 23:00 до 10:00.



Таким образом, требования к заведениям несколько мягче в праздничные даты, но всё же остаются жёстко регламентированными.

Что считается нарушением

Если полиция получает жалобу и фиксирует факт нарушения, может последовать беседа, а при явных нарушениях — протокол и штраф. Под запрет подпадает:

громкая музыка или работа телевизора;

ремонтные работы в запрещённое время;

ссоры и скандалы, сопровождающиеся криками;

запуск петард, салютов и фейерверков.

Отдельно стоит отметить, что в Алматы рассматривают полный запрет запуска салютов, включая новогодние, а также ограничение использования печей на жидком и твёрдом топливе.

Размер штрафов

Нарушение тишины квалифицируется по статье 437 Кодекса об административных правонарушениях. Размер штрафов зависит от категории нарушителя:

Физические лица — 5 МРП (19 660 тг).

Малый бизнес и НКО — 20 МРП (78 640 тг).

Средний бизнес — 30 МРП (117 960 тг).

Крупный бизнес — 100 МРП (393 200 тг).

При повторном нарушении в течение года суммы возрастают вдвое и более:

физлица — 10 МРП (39 320 тг);

малый бизнес и НКО — 40 МРП (157 280 тг);

средний бизнес — 60 МРП (235 920 тг);

крупный бизнес — 150 МРП (589 800 тг).

Где чаще всего нарушают

По статистике МВД, проблема сохраняется масштабной:

В 2024 году за нарушение тишины оштрафовали более 108 тысяч человек и организаций , общая сумма взысканий превысила 1,5 млрд тенге .

За 8 месяцев 2025 года уже зарегистрировано свыше 82 тысяч нарушений, а выписанные штрафы составили около 1,3 млрд тенге.

Эти цифры показывают, что несмотря на действующие меры, вопрос соблюдения режима тишины остаётся острым во многих регионах страны.